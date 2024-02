Las CARAS del emprendimiento: Mariana López

La confianza de las empresas que buscan generar un cambio es la razón por la que esta fundación incide en comunidades de alrededor de diecisiete estados de México. Lo que hace Mariana López junto con su socio es una labor admirable para la gente menos afortunada del país, donde las oportunidades educativas dejaron de ser inimaginables gracias a Mind the Gap. Su entrega a las comunidades mexicanas ha sido notable con el cambio que han generado.

Mariana López invita a los jóvenes a emprender y a atreverse a crear soluciones para el mundo y esto es un poco de lo que nos cuenta de su propio emprendimiento.

¿Qué propósito tienes con la fundación Mind The Gap?

El propósito es ayudar a cerrar las brechas educativas que existen en México a través de la educación STEM, que significa Science, Technology, Engineering and Math, las siglas en inglés de lo que español sería Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. La manera en la que se enseñan estas disciplinas utilizan metodologías activas que promueven realmente aprendizajes significativos en los estudiantes.

A través de esta capacitación que nosotros damos a niños y niñas en comunidades vulnerables principalmente, lo que buscamos es ampliar sus horizontes, poner en evidencia las capacidades que tienen y promover que se conviertan en personas con pensamiento crítico, creatividad, etc.

Evoto Christopher Armenta

¿Cómo es que nace tu inspiración para ayudar a la gente?

Yo prácticamente nací con un interés social, ya que siempre de chiquita me anotaba para ir de misiones, hacer servicio social, etc. Toda la vida he tenido un interés muy genuino y al ir creciendo, tuve la oportunidad de desarrollarme en una escuela en donde se promovía mucho estos espacios, entonces creo que eso fue otro factor que me encaminó al interés social, siempre con un enfoque en las comunidades más vulnerables y que están en desventaja de cualquier modo.

Una vez que fui de misiones, logré realmente identificar la necesidad que hay en nuestro país y como la mayoría de la población de nuestro país compone esa parte de escasez y de falta de recursos. Algo que también me ha inspirado enormemente es ser mamá. Lo que hago lo hago por mis hijas. Considero firmemente que la educación es la herramienta más poderosa en una sociedad.

¿Cuáles fueron los primeros pasos para empezar esto desde cero?

Lo primero que hicimos fue traer una empresa a México con fines de lucro, donde empezamos a trabajar en escuelas privadas dando clases de STEM y así empezamos a darnos a conocer. Este fue el primer acercamiento al emprendimiento que tenemos ahora y una curva de aprendizaje importante.

Después, definimos los pasos que se tenían que tomar para poder constituir una fundación, lograr operar de forma transparente, ética y sobre todo generando el impacto que buscábamos.

Lo más importante fue generar alianzas de mucha importancia, porque si no tienes alianzas estratégicas, no sirve de nada.

Evoto Christopher Armenta

¿Cuál ha sido algún reto para lograr emprender con algo así?

Ha sido un reto gigante porque tengo la percepción que las empresas donan en educación, no invierten en educación. Esto también fue algo que nos inspiró a abrir la fundación, para así poder tener un acercamiento más puntual con las organizaciones que nos permiten realmente generar un cambio transformativo en las comunidades.

¿Qué es lo que buscas como emprendedora?

Mi sueño es que a través del emprendimiento que yo hiciera, se generara un cambio por medio de la educación en nuestra comunidad más vulnerable, que es aproximadamente el ochenta por ciento de la población mexicana.

Lo que busco es que a través de la educación de calidad se logre transformar y sobre todo, que sea sostenible en el tiempo. Queremos que el emprendimiento siempre tenga una etapa de diagnóstico para crear una estrategia puntual de educación de calidad que integre las STEM, ya que estas son las carreras del futuro. Lo que yo quiero es realmente generar un cambio que se mida y que se vea.

Tú como emprendedora, ¿qué es lo más valioso que has sacado de todo esto?

Lo primero es la tolerancia a la frustración. Ha sido un camino muy complicado en muchos sentidos porque no es fácil convertirse en una persona líder que tiene que hacer una cantidad enorme de cosas para que el proyecto siga, a pesar de que no siempre tengamos los financiamientos al alcance. Es estar parado y no rendirte en el camino.

Por otro lado, algo muy valioso ha sido la satisfacción de ver los cambios y medir el impacto que hemos tenido en estos niños. He podido palpar de cerca el interés que se despierta en los niños para poder seguir estudiando, desarrollar sus habilidades y tener inspiración en lograr algo en sus vidas.