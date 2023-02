Las CARAS del emprendimiento: Mariana Villarreal

¿Qué opinas de ser emprendedora?

M.V: El emprender nunca lo he visto como un reto, al contrario, me encanta y es mi hobbie. Siempre supe que quería trabajar, es muy importante que las mujeres sean independientes. Trabajo todos los días con la felicidad del mundo esté dónde esté.

¿Hace cuánto nació Sangre de mi Sangre?

M.V: Lo empecé a los 21 años, lleva 15 años pero lo traje a México hace 12. Siempre me ha gustado diseñar, yo pienso que el diseño está en la sangre. He podido diseñar las colecciones y las tiendas de la mano de un equipo de diseño. Sacamos una colección al año.

¿De dónde nace la inspiración para cada colección?

M.V: Me encanta viajar y he logrado viajar para la marca para conseguir piezas de diferentes lugares, por ejemplo; Colombia por esmeraldas y Rubís a Cambodia. Lo más importante de esta parte es poderlo combinar, sangre de mi sangre es parte de mi ADN y viajes, comida, plantas, animales, prácticamente me inspiro en todo.

¿Cómo nace el nombre de tu emprendimiento?

M.V: Todo siempre lo he diseñado para mí, pero todas las piezas buscan sueña, al encontrarla, pasan de ser sangre de mi sangre.

¿Cuál es tu próxima colección?

M.V: Se llama “I see you”, está inspirada en un viaje a Grecia, habla mucho de la mitología griega, los inicios de la cultura y he podido combinar toda esa historia con texturas, animales, etc.

¿Cómo logras ser emprendedora y mamá 24/7?

M.V: Es un reto, he aprendido a manejar la culpa, muchas veces está la culpa de no estar completamente, pero estoy segura que a él le causará más impacto tener una mamá independiente, trabajadora y libre. He sabido estar al cien por ciento con mi hijo y con mi trabajo.