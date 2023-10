Las CARAS del emprendimiento: Michelle Cababie, Sigalit Revivo y Sophia Guindi

IG: @areiaforyou

Michelle, Sigalit y Sophia son tres jóvenes emprendedoras que decidieron aliarse para crear su propia marca de ropa Areia for you, una marca multifacética ya que sus prendas pueden ser usadas en la playa, para salir o simplemente para estar en casa.

¿Qué las inspiró a crear su propia marca de ropa?

Michelle: La idea nace durante la pandemia, cuando Sophia tenía un negocio de trajes de baño y Sigalit y yo teniamos un negocio de bolsas. Sin embargo, en ese momento, esos rubros no estaban teniendo mucha demanda debido a la situación.

Sophia: Dado que somos amigas, pensamos en la posibilidad de crear algo juntas. Consideramos la posibilidad de incursionar en la industria de la ropa y nos planteamos cómo podríamos diferenciarnos de las demás marcas. La idea principal era crear una marca de ropa que ofreciera calidad, diseño y precios razonables.

¿Por qué decidieron ofrecer una sola talla?

Michelle: La idea de ofrecer una sola talla surgió como una forma de diferenciarnos de las demás marcas. Al ser una sola talla, estábamos abordando el mercado de una manera diferente a las demás marcas que conocíamos. Queremos transmitir el mensaje de que no debería existir un complejo relacionado con las tallas. Sabemos que muchas marcas ofrecen tallas pequeñas, medianas y grandes, y a menudo las mujeres desean tener la talla más pequeña, incluso si no es lo que mejor les queda. Decidimos romper con ese paradigma y empoderar a las mujeres para que se sientan cómodas y felices, sin importar su talla. Queríamos que esta marca representara su mejor versión.

Sophia: Nuestra primera colección, llamada “Bahía”, se inspiró principalmente en la idea de prendas cómodas y fáciles de usar. Queríamos que nuestras prendas fueran versátiles, adecuadas tanto para relajarse en casa como para salir.

¿Cuál es la filosofía detrás de Areia?

Sophia: El mensaje es muy claro. Prendas para todo tipo de mujer, sin importar cuerpo, complexión o talla física. La idea es que todas las mujeres se sientan cómodas con la ropa y que todas las mujeres puedan usarla fácilmente, incluso al compartirlas entre mamá e hija.

Nuestra meta es que todas se sientan cómodas y aumenten su autoestima al aceptar su cuerpo tal como es. Buscamos empoderar el cuerpo de la mujer sin importar su cuerpo o talla. Quien seas, como seas, al ponerte una prenda de Areia, te sientas como tu mejor versión y completamente cómoda.

¿Cuál es su parte favorita de emprender?

Sigalit: Ver la satisfacción que los clientes tienen y la seguridad de cómo se sienten cuando se ponen la ropa y ver que en sus redes sociales, en sus stories, y ver como salen constantemente haciendo su vida normal usando nuestra ropa. Hemos visto a la marca crecer mucho y recibimos muchos buenos comentarios, eso como que te motiva también a seguir mejorando y seguir creciendo en esto también.

Michelle: Eso significa que, pues están en su día, se sienten bien, se sienten cómodas, se sienten contentas, que ellas estén ahí presentes todos los días usando nuestra ropa para las diferentes ocasiones, da mucha satisfacción porque es ver que el mensaje de lo que queremos se está haciendo realidad.

Sophia: Mi mayor satisfacción es ver que la gente lo use y lo compre, pero que además, cada vez que te ven, te digan: “Me encanta este, me encanta tu ropa. Me encantó esta colección. Me queda perfecto. Me acomoda perfecto”. Y también, como dijo Michelle, el hecho de lograr el mensaje de que el fit y la talla sea igual para mi abuela que para mí, me da mucha satisfacción para mí, diseñar para todo tipo de mujer, es lo más importante para nosotras.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que se han enfrentado?

Sigalit: Bueno, yo creo que hacerlo “One size” es definitivamente un desafío. Es un reto porque debe ajustarse desde la talla extra pequeña hasta la grande sin que parezca ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Hacerlo “One size” es definitivamente la característica más destacada de la marca, pero al mismo tiempo, limita un poco en el diseño, ya que como diseñadoras, nos vemos un poco restringidas en cuanto a las tallas.

Sophia: Eso se debe al hecho de que no todas las prendas son adecuadas para todos los tipos de cuerpo. Así que eso nos limita un poco, pero estamos tratando de hacerlo lo mejor posible en esa talla única. En cuanto a los temas de tela y fabricación, puede ser un poco complicado. Hacer copias y ajustes es un trabajo laborioso, pero gracias a nuestro esfuerzo, lo hemos logrado bastante bien.

¿Qué sigue para ustedes?

Michelle: Somos muy soñadoras, la verdad. Tenemos muchos objetivos a corto y mediano plazo. La idea principal, es consolidar la marca a nivel nacional e internacional, abarcando todo el mercado.

Nuestros planes incluyen la apertura de más boutiques propias en diferentes regiones del país. También estamos trabajando en la posibilidad de estar presentes en grandes almacenes en Estados Unidos y Europa.

Sigalit: Hemos considerado la expansión de la marca hacia el mercado masculino, ya que hemos recibido muchas solicitudes en ese sentido. Queremos convertirnos en una marca internacional y estar presente en todas partes. Por el momento, estamos enfocadas en nuestra primera tienda, pero en el futuro planeamos crecer a nivel nacional.

Sophia: Nuestro objetivo es ser inclusivos y atender a todas las edades y géneros, desde niños pequeños hasta personas mayores.

¿Qué consejos le darían a otros emprendedores que también les gustaría ingresar a la industria de la moda?

Michelle: Yo creo que tener una idea y siempre desarrollarla, nunca quedarte con las manos vacías, y hacer algo personal es crucial.

Sophia: Para mí, en lo personal, emprender en equipo y saber que siempre hay alguien contigo, apoyándote es muy valioso. Saber que hay tres mentes y tres corazones entregando lo mismo que tú al trabajo es algo muy gratificante. Te sientes protegida por ellas. Se convierte en una especie de familia. A veces es un desafío porque no siempre estamos de acuerdo, pero también es una forma hermosa de emprender porque compartimos los logros.

Sigalit: Puedes lograr mucho más con un buen equipo, es más rápido que hacerlo sola. Juntarte con personas que compartan tus objetivos, trabajar duro y apuntar tus ideas. Se necesita tiempo y mucho trabajo, pero creo que con un buen equipo es más fácil y la disciplina es importante. ¿Por qué emprender sola si puedes hacerlo en equipo?