Las CARAS del emprendimiento: Moises Hamui

Moises Hamui, egresado en la Licenciatura de Ingeniería Industrial, ha logrado con sus conocimientos y experiencias de vida “MHA Consulting”, un emprendimiento que ayuda a diferentes negocios a crecer en el mundo digital, por eso se convierte en nuestro emprendedor de la semana.

Por: Karen Huerta Arceo

Moises Hamui

¿Cómo surgió MHA Consulting?

M.H: Viví en Puerto Rico y ahí un amigo me invitó a asociarme a un negocio, pero en ese momento yo contaba con dos diferentes negocios, uno de zapatos y otro de cosméticos masculinos y le dije que no tenia tiempo para tener un negocio más en ese entonces y me ofrecí a ser su consultor, empecé a asesorarlo y formar esta metodología basada completamente en números para que no fuera solo mi punto de vista, sino que tomáramos decisiones a través de números y así empezó a correr la voz de mi trabajo como consultor.

¿Cuál es el objetivo de tu negocio?

M.H: Ayudar a las empresas a generar la mayor cantidad de valor de manera digital.

¿Qué te ha hecho feliz y satisfecho a lo largo de tu emprendimiento?

M.H: La parte padre de lo que hemos logrado en cuatro años ha sido el crecimiento. Hemos ayudado a empresas en diferentes países, más de 15 industrias, y el poder lograr que crezcan como negocio gracias a nuestro apoyo, es increíble.

¿Qué se puede esperar de MHA?

M.H: Conocimiento y estrategia digital, análisis numérico y crecimiento. Mucha gente nos contrata porque está buscando claridad en la parte digital.

¿Qué ha sido lo más difícil de emprender?

M.H: El nivel de ansiedad que generas, desde mi punto de vista. El nivel de saber que dependes de ti al cien por ciento, no estas en un negocio en el cual el día de mañana te toca tu quincena, sino que como dicen por ahí “tienes que salir a cazar para poder comer”. La parte más retadora es poder manejar el balance entre que tu negocio se dedique a ayudar a otros, pero también principalmente ayudarte a crecer el tuyo más allá que crecer el de las demás personas. El hecho de emprender ha sido un tema romántico por mucho tiempo y la gente lo idealizó como algo “hermoso” la gente habla de lo increíbles que somos los emprendedores y todo es de color rosa, pero no se dan cuenta que hemos trabajado 14 horas al día, vives con la preocupación de sino te paga un cliente, como le vas a pagar a tus trabajadores.

¿Cuál ha sido el mayor reto a lo largo de tu emprendimiento?

M.H: Poder crecer sin perder la calidad de las personas que hablamos dentro de la empresa. Nosotros nos dedicamos a hablar con personas y a guiarlos, conforme vas creciendo tiene que haber más gente aparte de ti que ayude con tu trabajo. La parte difícil para mi fue crecer sin perder el nivel de calidad, de entrega y de pasión.

¿Qué consejo le darías a las personas que buscan emprender hoy en día?

M.H: Busquen algo en lo que sean buenos, comprométanse, rómpanse la cara, porque las cosas no salen fáciles ni de un día a otro, tienen que poder tener claridad y confianza, viendo hacía adelante. Apóyense en la parte psicológica con personas que te ayuden a soportar el peso con el que cargas, creo que es de lo más importante estar sano mentalmente para poder mantener tu negocio.

¿Tuviste algún tipo de complicaciones debido a la pandemia? Empresarialmente hablando

M.H: Tuvimos que contratar gente sin conocerla, sin verlos cara a cara y yo creo que es importante poder saber como son en persona. Tuvimos varias juntas para ayudar a empresas vía zoom o facetime todo el tiempo y creo que generar confianza se hace de manera personal siendo todo en línea fue un poco complicado.

Las CARAS del emprendimiento: Moises Hamui

