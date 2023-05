Las CARAS del emprendimiento: Nathan Burak

Ig: @nathanburak, @burak.mx

¿Cómo nace tu emprendimiento?

N.B: Soy fanático de los deportes, especialmente del fútbol, recién me gradué de la carrera de Diseño Industrial y para mi tesis, se me ocurrió juntar esas 3 cosas que tanto me apasionan, la joyería, el diseño y el sentimiento que me brinda el fut. Mi objetivo desde el principio era poder meter sentimientos en objetos, fue así cómo decidí meter el sonido como medio de expresión interviniendo en la joyería.

¿Cómo logras hacer que una pieza de joyería nazca a partir de un sonido?

N.B: Diseño paramétrico, programación, pero en diseño. A través del software yo capturo los audios y puedo hacer que los objetos se muevan y cambien de forma, lo adapto para que sea joyería. Por ejemplo, una persona puede pasarme el audio de una canción que signifique algo para ella y yo me encargo de que una pieza, ya sea anillo, collar, entre otras, se ajuste al sonido que me pidieron, como resultado de la forma final es según la canción.

¿Qué es lo más difícil de haber emprendido?

N.B: Poder transmitir el concepto a las personas, luego la gente ve las piezas y les parecen visualmente atractivas, más no saben el trasfondo, es todo un storytelling.

¿Qué es lo que más te gusta de haber emprendido?

N.B: Ver la reacción de la gente cuando reciben la pieza y se dan cuenta que llevan ese significado que para ellos es perfecto. Lo hace muy personal el poder tener una pieza de joyería que les guste y ahora más, un significado detrás, que puede ser una risa de alguien, un grito, una historia, una canción, etc.

¿Qué consejo le darías a los próximos emprendedores jóvenes?

N.B: Aprovechen las oportunidades que tengan, no se queden con la pena de mostrar lo que les gusta hacer, si se les ocurre algo, suban contenido a redes y así poco a poco la gente podrá ir viendo y apreciando su trabajo.