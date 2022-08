Al graduarse de la Licenciatura de Diseño de Modas, Pierina empezó a trabajar para asistir moda en diferentes videos musicales, fue ahí cuando se dio cuenta de lo mucho que le apasiona la moda. A lo largo de su vida, ha trabajado en múltiples empresas en las cuales su trabajo ha destacado, es por eso que decidió crear su propio emprendimiento VP Styling.

Por Karen Huerta

Fotos Einar González

VP Styling es una consultoría de imagen, resultado de la pasión y experiencia de Pierina, donde ofrece diferentes servicios como asesoría personal, personal shopper, entre otras.

Las CARAS del emprendimiento: Pierina Feria

¿Cómo nació VP Styling?

P.F: La pandemia me empujó a emprender, la vida me estaba tratando de decir algo, pero yo no entendía que era exactamente. A los dos meses del inicio de pandemia, me di cuenta de que tenía más de los conocimientos básicos ideales para empezar mi propio emprendimiento. Decidí armar el nombre de la marca y a hacer contactos desde diciembre del mismo año, pero no fue hasta marzo que logré sacarlo adelante.

¿Cuál es tu forma de trabajo?

P.F: Siempre había querido trabajar como asesora de imagen, aunque también me apasionaba la parte editorial, fue un tiempo en el que estuve trabajando con esos dos elementos y me funcionó bastante bien, después de haber vestido a tantas personas para diferentes eventos, fue que me di cuenta lo mucho que me gustaba ayudar a las personas a sentirse y verse mejor para todo tipo de ocasiones. Tengo un equipo de ciertas personas que me ayudan, pero si puedo abordar el proyecto sola, lo hago sin ayuda.

¿Cuál dirías que es la parte más complicada de tu trabajo?

P.F: Entender los diferentes estilos de cuerpo y necesidades de la gente. El adecuar las reglas propias de vestir en diferentes personas, adaptar los diferentes tips conozco para que la gente se vea bien en cuanto a su estatura, tono de piel, etc. Es un compromiso super importante.

¿Cómo funciona tu asesoría?

P.F: Hay diferentes casos, a veces las personas me buscan para ayudarlas a encontrar su estilo con la ropa y accesorios que ya tienen en su closet, o en otros casos, es desde cero. Mi asesoría es personal, ayudó a descubrir su estilo, transformar su closet, propongo piezas clave a adquirir, colaboro con editorial y campañas también, realmente disfruto mucho lo que hago. Esto es para todo tipo de ocasiones, desde personas que se dedican en el ámbito empresarial, hasta algún evento en específico o para la vida diaria.