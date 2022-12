Las CARAS del emprendimiento: Vanesa Pistone

Apasionada por la salud física, mental y emocional, Vanesa Pistone tomó la decisión de emprender su marca de skincare Xamania. De esta manera, la emprendedora tiene la oportunidad de compartir sus conocimientos y trabajar día a día en lo que más le gusta.

“Tengo un camino espiritual marcado y trabajo diario para manifestar todo mi potencial”, Vanesa Pistone.

Por Karen Huerta Arceo

Fotos Einar González

¿Cómo nació Xamania?

V.P: Xamania nació en el 2010 por una necesidad personal de poder encontrar en México productos de cuidado personal Clean. Nosotras éramos 3 mujeres curiosas y con la visión familiar e inspiradas por la maternidad.

La visión común entre las socias era la salud y la conciencia; la verdad es que la oferta de productos de cuidado personal Clean en México eran nulas en esa época (ahora hay muchas), entonces nace Xamania por esa necesidad de encontrar productos que no había en nuestro país y ahí fue cuando pusimos manos a la obra en la investigación y el desarrollo de la marca.

¿Cuál fue tu objetivo para emprender?

V.P: Desarrollar una línea en la que la gente se sienta cómoda y conseguir todos los productos de clean beauty necesarios para sus básicos: cuidado facial, corporal, make up y cuidado oral.

¿Qué fue lo más difícil de haber emprendido?

V.P: Tener la confianza suficiente en la vida para soltar todo lo que estaba haciendo que no era lo mío en ese momento, (publicidad y marketing) y dedicarme 100% a este sueño que era Xamania y cuando le dedicas el 100% de la energía a eso que te gusta, es tu pasión y sabes que es tu misión funciona, el universo abre las puertas del éxito, inevitablemente tiene que funcionar, no hay forma de que fracase, lo difícil es darte cuenta que la única forma de alcanzar el éxito es soltar todo lo que tú no eres y entregarte a lo que eres, no al 20, no al 30 ni al 80, al 100%.

¿Cuál es el objetivo de Xamania?

V.P: Acercar salud y consciencia al cuidado da la piel. Concientizando a la comunidad a cuidar su belleza sin olvidar el resto de su cuerpo. Recordar nuestra conexión con la naturaleza, las estaciones y reconectar con el ritual de la vida y los procesos de auto cuidado.

¿Cuál fue tu parte favorita de haber emprendido en este ámbito?

V.P: Mi parte favorita de Xamania es justamente haber podido dedicarme a lo que más me gusta, a mi pasión y no solo a lo que más me gusta, sino disfrutar cada momento de todas las cosas que hago, la verdad hay muy pocas cosas de mis actividades en Xamania que no me gustan, las amo al 100 por 100.

Y que también Xamania me acerco y me abrió las puertas de la conciencia y del espíritu, a las cuales estoy dedicada la mayor parte de mis mañanas. Mi camino espiritual está totalmente entrelazado con mi trabajo y es por eso por lo que el espíritu se manifiesta a través de Xamania.