“Soy muy fan de mi mamá", la carta de Sylvia Pasquel a Silvia Pinal

Con motivo del Día de las Madres, la actriz, Sylvia Pasquel nos comparte unas emotivas palabras, llenas de sentimientos y muchos recuerdos, con las que celebra y enaltece a su madre, la diva de México, Silvia Pinal.

“Ser hija de una gran diva como es mi madre, no fue cosa fácil”

Mi mamá era muy joven cuando empezó su carrera en el cine y corrió con mucha fortuna, pues trabajó con actores y directores muy cotizados. Yo fui una niña feliz, era muy risueña y muy amiguera, pero también muy solitaria porque ella nunca estaba en la casa.

“Y es que mi mami no solo se convirtió en una diva de México, sino del mundo”

Y empezó a viajar mucho a Italia, España, Brasil, Estados Unidos y Argentina. Ella era la estrella del momento. Yo la veía y se me caía la baba. Y es que, además de talentosa, era muy guapa, tenía un cuerpazo, una sonrisa cautivadora, un hermoso cabello rubio y unos ojitos muy pispiretos.

A mí me encantaba meterme en su clóset. Tenía, secretamente, un duplicado de las llaves y al día siguiente de que se había ido de fiesta, me metía muy temprano a su vestidor y me ponía todo lo que había lucido ella: los zapatos, las joyas, el vestido de gala hecho a mano por Angelita, una costurera muy famosa que le hacía vestidos a grandes estrellas del espectáculo como Marga López, Lola Beltrán, Lucha Villa y más.

“Es curioso, pero nunca dormí en su cama. Tampoco fue una mamá de contar cuentos, ni de ponerse a jugar conmigo a las muñecas”

Sin embargo, yo disfrutaba mucho cuando me llevaba a los estudios de filmación y a los teatros, porque mi mamá hacía mucho teatro desde sus inicios, por eso es tan buena actriz. Ella fue pionera del teatro musical en México y verla en el escenario era lo máximo. Recuerdo que jugaba con mis primos a hacer teatro, imitando todo lo que veíamos en las obras de mi mamá. Yo veía normal el ser hija de un artista y todos los grandes actores de ese momento eran mis “tíos y tías”.

“Tengo que aclarar que nunca ha sido buena para la cocina”

Nunca fue la típica mamá que llegaba a hacerte un huevo, pero era una delicia convivir con ella y escuchar sus anécdotas. Siempre ha sido muy chistosa, muy simpática y muy ocurrente. Además tiene muy buenas respuestas para todo, es muy ingeniosa y creo, ahora me está cayendo el veinte, de que yo le heredé eso. La verdad es que yo soy muy fan de mi mamá.

“Me gustaría aclarar que ella no es mucho de dar consejos, pero siempre me ha dicho que soy muy buena actriz, le gusta lo que yo hago”

Al principio fue muy difícil para mí el ser actriz, pero mi mamá siempre ha sido muy halagadora conmigo. Por ejemplo, cuando viene a Acapulco me dice que le da mucho gusto ver mi casa, ella me dice que está hermosa y que me la merezco porque trabajé mucho para tenerla. Ella ha sido testigo de que lo que hago, lo hago con amor. Yo le tengo un enorme respeto y amor al escenario y al público, eso lo heredé de mi mamá, ella tenía una chispa especial y contagiaba de alegría cuando se parabaen un escenario, verla en una comedia musical era una experiencia sin igual, pues tenía mucha pila. Sin duda alguna, era la reina del lugar.

“Yo estoy muy agradecida de lo que estoy viviendo hoy día con ella, en este momento en el que su vida ha tenido por fin un descanso”

Además, me la llevo al teatro, a come y comparto mucho a su lado. Me da gusto cuando llego a su casa y su cara se llena de felicidad al verme. El otro día le pedí que me diera la bendición y me dijo que no le había salido bien, entonces le dije: ‘Mamita, no importa cómo te salga, es el cariño que tú le imprimes, es una bendición que viene desde el amor”. Me da mucho gusto cuando le hablo por teléfono, pues siempre escucho en su voz mucho amor y alegría, y cuando la veo, sus ojitos le brillan y sé que le damucho gusto verme. Cuando no estoy, pregunta mucho por mí, pide que la comuniquen conmigo; eso me hace muy feliz porque en este mundo lo único que nos vamos a llevar es el amor que hemos recibido. Por ello, todo el amor que tengo para mi madre se lo manifiesto todos los días a todas horas, siempre con respeto, porque mi madre es una mujer muy valiosa. Yo la cuido, la protejo, estoy con ella y me gusta mucho hacerla reír. Soy la mujer más feliz del mundo por todo lo que estoy viviendo con ella, una mujer que ha vivido, que ha comprendido, que ha perdonado, y que lo único que quiere es ser feliz y hacer feliz a los que están a su alrededor.

“Con ella a mi lado, no hay nada que reprochar, aquí lo único que existe es lo bonito que sentimos cuando nos abrazamos y estamos juntas”

Yo la veo y siento que me quiere, ese es el regalo más grande que me ha dado la vida. Ver sus ojitos y su sonrisa y escucharla decirme: ‘Mijita dónde andabas’. Eso es lo que yo me llevo en mi corazón y me lo voy a llevar para siempre: Te amo mamacita, ¡Feliz Día de las madres!.