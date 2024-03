Las CARAS del momento: Pamela Almanza

Actualmente la podemos ver en Lalola, serie de ViX, pero Pamela sigue consolidando su carrera en la industria del entretenimiento como actriz, directora y guionista de nuevas historias y es por ello que la reconocemos como una de Las CARAS del momento.

¿Cómo te encuentras en este momento de tu carrera?

Es un momento en el que estoy aprendiendo a ver las cosas desde otras perspectivas. El ritmo es otro y también los lugares desde donde yo parto para realizar mi trabajo que a la vez es mi gran pasión. Me he ido abriendo un nuevo horizonte de posibilidades que aún no termina de definirse, pero creo que ha ido evolucionando la manera en la que veo la actuación y en cómo repercute en mí. Apenas a finales del año pasado realicé mi primer cortometraje como directora y guionista, y eso es algo que no sabía que me iba a traer tanta felicidad.

¿Qué es lo que más disfrutas en este momento de tu vida?

Encontrar los momentos de paz en lo sencillo y lo cotidiano. Se dice fácil o suena muy cursi, pero para mí es fundamental. Cuando los encuentro, los disfruto plenamente, porque sé que a veces me cuesta mucho trabajo buscarlos. Y son importantes porque me permiten estar en verdadera resonancia conmigo.

¿Qué es eso que quizá te hubiera gustado aprender antes, pero que hoy agradeces saber?

Que mi cuerpo habla y que es importante hacerle caso desde el principio, porque sino, las consecuencias son fuertes.

¿Cómo te describirías actualmente?

Soy alguien con mucha fuerza y a la vez con muchas dudas y miedos. Reconocerlos me hace fuerte pero me cuesta trabajo confiar en esa fortaleza, a veces solo me siento asustada.

¿Cómo titularías el capítulo de tu vida que vives ahora?

RE conocimiento.

¿Qué es lo que más agradeces en este momento de tu vida?

Agradezco lo profundamente privilegiada que soy, y agradezco el ser consciente de ello. La verdad es que tengo una vida muy hermosa llena de gente amorosa.

¿A qué retos personales y profesionales te enfrentas actualmente?

Profesionalmente, quiero seguir con la dirección y la escritura de guion, poder producir cosas que me apasionen desde un lugar más activo.

Personalmente, el buscar ser una mejor versión de mí, día a día, aceptando todas mis dualidades y ser suavecita obligo en ese proceso.

¿Qué le dirías a la gente que te sigue desde siempre y a los que te ven por primera vez?

A los de siempre les diría que gracias por la paciencia y el apoyo, y a los nuevos, que se queden porque se pone interesante.

¿En dónde te podemos ver actualmente?

Recientemente se estrenó La Lola por VIX, ahí interpreto a Natalia , un personaje con muchas vueltas muy divertidas. Próximamente espero el estreno de otra comedia increíble.

¿En qué redes y con qué usuario te podemos seguir?

En Instagram me pueden encontrar como @pamohpam o en Facebook estoy como Pamela Almanza.

CRÉDITOS:

Fotografía: Kevin Corona

Stylist: Step on Fashion

MUAH: Mario Nevarez

Locación: Sofitel Mexico