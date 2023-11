Lorena González crea mejores oportunidades para las mujeres a través del cine

Fotos Christopher Armenta

Con sus actuaciones en películas como Everyday Shit, obtuvo reconocimiento como una talentosa actriz. Si bien, la carrera actoral de Lorena González siguió creciendo, ella sintió la necesidad de contar sus propias historias y dar voz a las mujeres que la habían inspirado. Su debut como directora, pone bajo el spotlight la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades en la sociedad mexicana. Esto es algo de lo que nos contó sobre su trabajo.

¿CÓMO COMIENZA TU PASIÓN POR LA ACTUACIÓN?

Desde que tenía 9 años, ser actriz era mi sueño. Estudié un curso en México y de ahí me fui a Estados Unidos donde me preparé durante un verano intensivo en Yale. Me enamoré de la actuación como arte y apliqué a varias universidades para hacer la maestría y terminé haciéndola en Artes Dramáticas en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. De adolescente me llamó mucho la atención la psicología y las humanidades, así que me interesaban mucho los thrillers psicológicos. Admiraba mucho a Natalie Portman por su rol en Black Swan.

¿CUÁL FUE ESA PRIMERA PELÍCULA O ESE PRIMER PROYECTO QUE TE CATAPULTÓ AL MUNDO DEL CINE?

Estudié comunicación, pero no me apasionaba, entonces decidí tratar lo que quería hacer de niña o mi pasión desde chiquita. Como hace 7 años lo intenté y tuve mi primera aparición en una película llamada Switch Up.

Después de esto comenzó el trabajo duro y produje, dirigí y actué en un cortometraje que se llama Everyday Shit, que sigue estando en festivales. Ganamos un premio en uno de los festivales más grandes de Estados Unidos, que están calificados para entrar a nominaciones al Óscar y a los premios Bafta.

He producido otros tres o cuatro cortometrajes y ahora justo estoy produciendo una película que se llama Bruja, que se filma en España, también producida por Elizabeth Avellan. Finalmente, tengo otra película dirigida por René Bueno que se va a grabar en Tijuana y se llama Lo que diga el corazón.

CUÉNTANOS SOBRE LAS TEMÁTICAS QUE ABORDAS EN TUS CORTOMETRAJES, ¿QUÉ ES LO QUE TE INSPIRA Y A QUÉ LE PONES EL REFLECTOR A TRAVÉS DE TU TRABAJO?

De la mano de la actuación estuve trabajando y apoyando a distintas instituciones. Mi papá tiene varias fundaciones que apoyan a diversos sectores de nuestro país y desde chica yo hacía voluntariado en estos lugares para ayudar. Cuando empecé a actuar y a producir, yo sabía que quería contar historias que apoyaran a la gente en situaciones vulnerables, pues, si tienes los medios, ¿por qué no hacer algo que ayude al mundo?

¿QUÉ LE ESPERA A LORENA GONZÁLEZ EN UN FUTURO?

Quiero seguir creando contenido con substancia humana y que aporte algo a la sociedad. Realizar proyectos de calidad con gente buena, que tenga esta visión de no solamente poner la mente, cuerpo y alma en un proyecto, y hacerlo por el gusto de crear. Quiero seguir haciendo ese tipo de películas, ya sea yo produciendo o actuando, y conociendo a gente que tenga formas de pensar similares, para así hacer este tipo de películas, yo prestando mi talento y mi persona en cuanto a la actuación.