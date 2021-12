Los detalles sobre la boda de Juan Pablo Orendain y Rodrigo Mora

Falta una semana para el inicio de los festejos de la ceremonia en la que Rodrigo Mora y Juan Pablo Orendain se darán el “sí, acepto”. A continuación te contamos algunos de los momentos y cómo fue que se decidió el evento.

Por Cecilia Morales Andere

Rodrigo Mora y Juan Pablo Orendain

Por medio de nuestras redes sociales podrás seguir en directo y en tiempo real los highlights de lo que será una de las bodas más especiales de todos los tiempos. ¡No te pierdas la cobertura desde el viernes 10 de diciembre!

¿CÓMO FIJARON LA FECHA?

JUAN PABLO: Recién nos comprometimos empezamos a buscar fechas que pudieran funcionarnos a ambos. Conociendo a Ro y su trabajo, sabía que debía ser durante sus meses tranquilos -con menos trabajo-. Me puse a la tarea de revisar disponibilidad en el Hotel en Tequila para apartar cuanto antes. El 11 de diciembre resultó ser la fecha perfecta, esto nos permitiría planear con tiempo, viajar después de la boda y, sin saberlo sería una fecha sumamente especial para nosotros, porqué nos dimos cuenta de la fecha en la que Ro dibujó la boda en la famosa servilleta –sin saber anotó que era en diciembre-.

RODRIGO: Para mí, las opciones de fecha se reducían básicamente a dos meses en el año, diciembre o julio. Por tiempos, clima, fechas, la opción fácil fue diciembre. Y ahora, en retrospectiva hace mucho más sentido. Es un mes con mucho significado para nosotros, así que me gusta pensar que es algo que ya estaba escrito. Ha sido un proceso muy interesante de principio a fin. Para empezar, me he vuelto muy empático con mis clientes, hoy logro entenderlos más y comprendo tantas cosas que me tocaba ver y vivir día a día con mis clientes. Desde la toma de decisiones, hasta la diferencia en gustos. Puedo decir que nuestra boda ha sido sin duda uno de los proyectos mas complejos que he diseñado, pero estoy feliz porque sé que el resultado valdrá la pena.

¿SERÁ UNA BODA DESTINO?

RODRIGO: Será una boda destino en el pueblo de Tequila. A pesar de que tenemos a la la mayoría de los invitados hospedados en el pueblo, la cercanía que tiene con Guadalajara también lo hace muy practico para que nuestros invitados puedan ir y venir. Al cabo se hacen solo 40 minutos.

JUAN PABLO: Es una boda pequeña, de 300 personas. El primer día tendremos un cóctel, un rompehielos para que la gente ubique a todo el que viene. El sábado es la boda civil y el evento principal. El código de vestimenta es Riguroso etiqueta. La torna boda será una comida el domingo ya mas informal para quien quiera quedarse a seguir festejando pero en un ambiente mas relajado.

¿QUÉ TIPO DE DISEÑO TENDRÁ LA CEREMONIA?

JUAN PABLO: Antes Rodrigo decía que quería una boda de 50 personas, una mesa de madera súper sencilla, muy pocas flores y ahorita es todo lo contrario. Creo que lo hice un poco mas a mi modo en este aspecto. Soy una persona que le gusta la fiesta, cada año celebro que tengo vida, salud y familia. Con el tema de la boda me fui al otro extremo; quiero echar la casa por la ventana y si se puede diez días de fiesta, lo quiero, porqué para mí es un logro impresionante. Rodrigo ha hecho un proyecto espectacular que estoy seguro robará las miradas y el aliento de los asistentes.

¿CUÁL ES EL LOGRO QUE MENCIONAS Y FESTEJAS?

JUAN PABLO: El hecho de que nos conocimos y que a pesar de todas las adversidades y batallas que luchamos, podamos casarnos. No quiero una boda para presumir, sino una para festejar y celebrar la inclusión y aceptación hacia nosotros. Nuestras familias nos adoran, y toda la gente que nos acompañará sabemos que están sumamente felices por nosotros.

¿CÓMO SE IMAGINAN ESTE EVENTO HACE 10 AÑOS?

JUAN PABLO: Simplemente no hubiera sido. Realmente nunca pensé que fuera una posibilidad en mi vida. A lo mejor, por la manera y lugar como crecí. Queremos enseñar y compartir con la gente que nuestra boda es la misma vivencia que conlleva una boda heterosexual. Y que al final, no debemos de hacer las cosas de ninguna otra manera. Merecemos tener nuestra boda tal y como la queramos.

RODRIGO: Opino igual que Juan Pablo, hubo momentos difíciles a lo largo de los años. Honestamente, pensé que a pesar de que lo haríamos, no sería de esta forma. Pero creo que después de mucho trabajo, logramos estar en un lugar increíble, donde el apoyo que sentimos es mas fuerte y palpable que nunca. Me siento muy orgulloso y agradecido por la familia y amigos que tengo. Realmente hacen que todo esto valga la pena. Y el saber que compartiré un día tan importante con cada uno de ellos, me llena el alma.

Para la boda destino en el pueblo de Tequila, Jalisco, Juan Pablo y Rodrigo escogieron los siguientes venues: el cóctel del viernes se llevará a cabo en el Centro Cultural Beckmann Gallardo, la ceremonia del sábado tiene una locación secreta -limitada a los invitados-, la torna boda y comida del domingo será en Casa Azul Orendain.

