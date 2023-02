Lupita Jones habla sobre la inclusión de mujeres trans en Mexicana Universal

Lupita Jones causó polémica por sus declaraciones sobre la inclusión de mujeres trans en el concurso de belleza.

La ganadora de Miss Universo en 1991, Lupita Jones, compartió que en Mexicana Universal, la llegada de las mujeres trans no podrá suceder por ahora, debido a que en nuestro país hay ciertas cuestiones legales que aún no se cumplen con lo que pide el documento estipulado por el certamen. “Eso lo estipula el contrato de Miss Universo. Hay ciertas condiciones que nuestro país todavía no cumple, no se da. Entonces el concurso nacionales sigue adelante como siempre”, precisó.

Aunque expresó que concuerda con algunos cambios propuestos por la nueva dueña del concurso Anne Jakkaphong, quien plantea cambiar el rango de edad entre las candidatas, admitir mujeres casadas, con hijos, entre otras características que han sido criticadas, Lupita sigue firme en no admitir mujeres trans en el certamen de Mexicana Universal. “Hay espacios para todos, no estás discriminado, cada quién tiene su espacio y tiene su lugar, tienen todo el derecho a ser reconocidos por sus actitudes, cualidades, valores, todo, pero las condiciones son distintas”, explicó. Asimismo, confesó que reinventará Mexicana Universal después de la participación de Irma Mirada en la edición 71 de Miss Universo; la representante nacional que no logró pasar a las 16 semifinalistas del concurso de belleza internacional. Por esta razón, Lupita ya planea una estrategia para mejorar y hacer los cambios necesarios. Te puede interesar: LA MISS UNIVERSO R’BONNEY GABRIEL HABLA SOBRE SU POLÉMICO TRIUNFO

