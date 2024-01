Mau Lamas, el emprendedor que está revolucionando el mundo de bienes raíces

Actualmente existen numerosas aplicaciones y plataformas que nos facilitan necesidades cotidianas. Hospedarnos en lugares distintos a hoteles, pedir transporte, o tener productos enviados directamente a nuestra casa. Mauricio Lamas ha creado una aplicación y plataforma que busca convertirse en la solución a estos problemas. Lo que Kiperfy pretende es mejorar la comunicación entre propietarios o inquilinos, hasta un mejor mantenimiento y seguridad.

“Viniendo de Gatekeeper o up- keeper, quien es una persona que cuida una propiedad. Yo he sido emprendedor desde que tengo uso de memoria y buscaba cualquier tipo de negocios desde primaria vendiendo estampas. Ya en prepa intenté iniciar tres startups que no funcionaron, pero finalmente eso es la vida del emprendedor. Cuando me cambié de casa, un vecino me ofreció invitarme al comité de la vivienda, ya que el administrador había robado dinero, cosa que desgraciadamente pasa muy seguido”, explica Mauricio

Él además menciona, que al momento estaba trabajando en una empresa de tecnología y decidió usar eso para tratar de solucionar este problema y evitar que vuelva a suceder. En ese entonces no era Kiperfy aún pero conforme fue pasando el tiempo y más edificios le pidieron este sistema, comenzó a tomar forma.

Lo que tal vez algunos no sepan, es que, en países como Estados Unidos o Europa, se necesita obtener una licencia como “realtor” o bien, administrador de complejos de vivienda. En México no es el caso y debido a esto ocurre corrupción y robos.

“Por eso mismo, el mercado no se ha formalizado además de la rotación reciente. Lo que nosotros buscamos es evangelizar este sistema y hacerlo a prueba de fallas. De momento vamos por la séptima versión del software. Además de organización también tenemos el pilar de seguridad en el que el sistema también incluye las plumas de las viviendas, fotografías de cámara, registro de elevadores etc ” explica.

No es noticia que en esta era de tecnología, algunas personas prefieren tener un sistema análogo de seguridad, por miedo a que un servicio pueda tener acceso a sus pertenencias o espacios, y que además pueda caer en malas manos. En palabras de Mauricio, puede ser es una preocupación valida.

“Lo usual es que la mayoría de la gente se adapte a los cambios tecnológicos, pero es muy válido el que grupo que se resiste. Es importante mencionar que vemos los dos lados, finalmente se trata de una adaptación. Sin embargo, hemos notado que los jóvenes que usualmente viven en propiedades nuevas, en las ciudades principales de México u otros países, prefieren el sistema nuevo. Sobre todo, por problemas respecto que por si se va la luz, no podrían entrar a su casa, pero obviamente contamos con rutas críticas y failsafe para que eso no suceda. Cuándo ya se dan cuenta todo lo que les ofrece el sistema, poco a poco se van uniendo al cambio” agrega.

Finalmente, con todo lo que ha aprendido a lo largo de su carrera y ahora con Kiperfy, Mauricio nos comparte un consejo para quién tal vez desee tal vez lanzar un startup o simplemente para la vida. “Creo que necesitamos más emprendedores y empresarios. Los servidores públicos deberían de buscar el beneficio del país y sus habitantes por que realmente los que hoy en día creamos empleos, somos los empresarios. Tengo fe en que si te lanzas y buscas la mejor vida que puedas tener, las cosas se irán acomodando.