Michelle Obama llega a Netflix con un programa de cocina ¡para niños!

¿Cómo será cocinar al estilo presidencial? Ahora los más pequeños podrán descubrirlo con la nueva serie de Netflix protagonizada por Michelle Obama. La ex Primera Dama anunció mediante sus redes sociales que lanzará un programa de cocina para niños en la plataforma de streaming, llamado Waffles + Mochi.

Acompañada de dos títeres, ellos sueñan con convertirse en chefs, y un día son contratados por un supermercado mágico cuya dueña es la propia Michelle Obama. Entonces se aventuran por una historia que recorre las diferentes tradiciones gastronómicas y comidas del mundo. Desde los sabores italianos, por las frutas de Peru y hasta las técnicas japonesas.

“En muchos sentidos, este programa es una extensión de mi trabajo para apoyar la salud de los niños como Primera Dama, y para ser honesta, desearía que un programa como este hubiera existido cuando mis niñas eran pequeñas”, escribió en Instagram sobre la nueva producción de Netflix. “También sé que este es un momento difícil para muchas familias, y espero que este espectáculo encantador pueda traer un poco de luz y risas a los hogares de todo el mundo”.

Y aunque su audiencia principal serán los más pequeños, Michelle aseguró que también habrá algo divertido para los adultos: “Sé que los adultos también se reirán mucho y aprenderán algunos consejos para la cocina”.

Como parte de su iniciativa saludable, el programa se aliará con Partnership for a Healthier America para llevar alimentos a familias necesitadas durante la pandemia en Estados Unidos. Es tan sólo una de las muchas acciones altruistas que la ex Primera Dama ha tomado en los años desde su salida de la Casa Blanca, convirtiéndose en una de las líderes políticas y sociales más importantes en años recientes junto con su esposo el ex Presidente Barack Obama. Juntos han fundado una casa productora, Higher Ground, que traerá muchos nuevos y diversos contenidos.