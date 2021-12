Mikel Alonso y los celebrity chefs de vuelos de lujo

No hablamos de una lista de restaurantes, sino de su nuevo menú para la business class de una famosa aerolínea royal. El chef Mikel Alonso ya es parte de ella.

Por Gabriella Morales-Casas

El chef Mikel Alonso es una celebridad nacional y un premiado cocinero internacional de las más prestigiosas listas de restaurantes mundiales, pero desde la apertura de su nuevo proyecto LUR en 2017 no había dado de qué hablar… A partir de noviembre de 2021 será el chef oficial de la aerolínea KLM en la primera clase World Business Class.

¿Qué ofrece Mikel en la aerolínea real de los Países Bajos?

Un menú elaborado para el viajero y todas las necesidades que tienen a bordo en distintos momentos del vuelo: ¿es de los que no duerme porque le causa ansiedad volar, es de los que come y se duerme todo el vuelo, es de los que necesita algo ligero para sentirse bien y no hincharse a esa altura? “Presento distintos platillos pensando en eso y en que las azafatas pregunten al pasajero cómo se siente, en lugar de ‘pollo, carne o pasta’?” Dice el chef vasco mexicano con su característico humor.

El menú de Mikel

Se compone de los siguientes platillos: Lomo de huachinango almendrado con cilantro y comino, pastel de espárragos y papas salteadas con tocino / Gozleme relleno de queso de cabra, poblano y espinacas con humus de betabel / Baba Ganoush con ensalada mediterránea y tarta de almendra con crema muselina de canela. Se presentan en vajilla de porcelana del interiorista Michel Wanders que es el mismo de la familia real .

Otros celebrity chefs

Antes de Alonso, el chef del restaurante Spectrum en Amsterdam, Sidney Schutte atendía esta ruta (de hecho, es el chef oficial de KLM a bordo), y hace algunos años la llevó el celebrity chef Daniel Boulud trabajó para KLM on board y también para Air France (ambas pertenecen al programa de alianzas Sky Blue).

En tierra, para el lounge VIP de primera clase en el aeropuerto de Ámsterdam (no-Schengen Crown Lounge en Schiphol) la estrella local Joris Bijdendijk es el creador del menú; hablamos de un chef con estrellas Michelin de RIJKS, el restaurante de lujo dentro del recinto de arte Rijksmuseum que tiene la mayor cantidad de dutch painters del mundo: Vermeer, Rembrandt y todos los más famosos exponentes de la Dutch Golden Age o la época dorada flamenca y dutch de los Países Bajos.

No es el primer mexicano en hacerlo…

La ruta México – Amsterdam será de Alonso. Pero su amigo y rival de la lista St Pellegrino durante años, Enrique Olvera, hizo lo propio en 2014 con Aeroméxico.

En el resto del mundo hay ejemplos notables como el chef de Chicago Charlie Trotter para United Airlines y hace ya más de una década el restaurante Le Cirque de Nueva York servía los menús de lujo en American Airlines. Por su parte Emirates convoca a celebrity chefs del mundo a cambiar mensualmente su oferta de 500 menús ¡por mes!, para las rutas más caras de sus aviones más modernos y exclusivos.

Los más lujosos

En Singapore Airlines una de las más lujosas del mundo, el chef japonés Yoshihiro Murata, poseedor de 7 estrellas Michelin con tres distintos restaurantes bajo la marca Kikunoi, se encargó durante 2017 de la primera clase; su coterráneo Seiji Yamamoto del restaurante Ryugin de Tokio (conocido por sus cortes Wagyu originales) se “subió” a Japan Airlines de 2017 a 2019 y la novedosa Qatar Airways contrató nada menos que al socio de Robert de Niro el chef Nobu Matsuhisa.

Al estilo Vegas

Claro que los Estados Unidos se llevan las palmas en cuanto al desfile de chefs por temporadas, rutas y clases: Delta Airlines ha empleado celebrity chefs desde 2010 que incluye a una de las primeras mujeres chefs en Las Vegas Michelle Bernstein; al food chain genius Todd English y su pollo bistrot (fue exclusivo para la ruta Boston-Nueva York) y Michael Chiarello para su clase Business Elite para la ruta Nueva York-Los Ángeles.

Seguir leyendo: Guía de Navidad con las mejores recetas