Óscar Madrazo nos habla acerca de su rol de padre

A 17 años del nacimiento de sus hijos, Anyk y Axel, Óscar Madrazo nos permite entrar a su casa para compartirnos su historia, ser testigos de los mejores momentos en familia y

confirmarnos que ser padre ha sido la mejor decisión de su vida.

Por Jorge Alférez

Fotos Israel Hernández

Si algo tuvo claro desde siempre fue su deseo de formar una familia. Incluso, mucho antes de definir su orientación sexual. Y aunque el camino para lograrlo resultó un poco más complicado de lo imaginado, al final pudo ver su sueño materializado. “Para mí, ser papá es la realización de mi vida. Nunca me he arrepentido, aun en los momentos más difíciles. Sí, me sorprendo de mí mismo por los pantalones que tuve para hacerlo en esa época, aunque estoy completamente realizado y quizá deba confesar que ser papá es la mejor decisión y experiencia de mi vida”, asegura Óscar Madrazo.

¿Te consideras una persona paternal?

Sí, a los siete años me preguntaban por los hijos y desde entonces yo decía: “Quiero tener tres a los 23”. Siempre pensé que, más allá de mi orientación sexual, tenía el derecho de cumplir mi sueño, simplemente debía encontrar la forma de hacerlo, porque no tengo un vientre como las madres solteras. Gracias a Dios, encontré mi camino.

¿Lo imaginabas de otra manera?

Siempre quise hacerlo en pareja. Me hubiera encantado formar una familia con quien estaba en ese momento, pero la realidad es que terminé dos relaciones porque no deseaban tener hijos. Por ello, pensaba que iba a ser difícil conocer a alguien con esta apertura y me hice a la idea de estar solo por los siguientes 15 o 20 años, sin embargo, la vida te sorprende y cambia.

¿En qué momento decides hacerlo solo?

En aquel entonces, resultaba más difícil encontrar una pareja que cumplir mi sueño de ser padre. Mi terapeuta me dijo: “¿Por qué no lo haces al revés?, pues el orden de los factores no altera el resultado”, haciéndome ver que podía cumplir mi sueño. Con el tiempo agradecí haberlo hecho solo, en lugar de con alguien que quizá no hubiera funcionado.

¿Alguna vez tus hijos han cuestionado el no tener una mamá u otro papá?

Más que cuestionarlo crecieron con el conocimiento de ello. En todo momento con la información adecuada para su edad.

¿Cómo es la comunicación con tus hijos?

Creo que la comunicación y la confianza son cosas que se construyen y se ganan. Como papás, no podemos asustarnos ni enojarnos, porque si eso pasa, ellos ya no nos

cuentan nada.

¿Consideras que se puede ser amigo de los hijos?

Creo que se tiene que ser amigo de los hijos y debe haber apertura. Ahora veo series como Euphoria o Élite, que son tan actuales y reales, pero verlas me asusta por pensar en el mundo que los rodea; sin embargo, sé que es el extremo del camino que cualquiera puede tomar. Me gusta hablar con ellos al respecto y a partir de mi experiencia. La importancia radica en mantener un equilibrio, y por mi parte, dar un buen ejemplo.

¿Cómo te llevas con ellos ahora que son adolescentes?

No me había tocado esta etapa en la que ya salen de fiesta y llegan tarde, aunque a veces soy yo el que llega aún más tarde (risas), pero disfruto mucho de este momento con ellos. Quiero que sean libres y procuro ser un papá que los entienda y apoye, aunque también saben que existen límites.

¿Cómo eres como papá?

Nunca he tratado de ser el papá perfecto, soy siempre transparente con ellos; me interesa que sepan quién y cómo soy. Saben que me divierto, pero al mismo tiempo, cumplo con mis responsabilidades como padre, siempre me gusta estar presente.

