Paola Ramones presenta junto a Harper’s Bazaar su cortometraje “SOMOS

El cortometraje “Somos” es un manifiesto visual que busca explorar el pasado, el presente y el futuro de las mujeres latinas. En este proyecto, Paola Ramones reflexiona sobre los sueños, las metas y las voces que han moldeado y siguen moldeando a las mujeres en la sociedad actual.

El cortometraje busca contestar la pregunta: "¿Qué quieres ser de mayor?”, pero va más allá al plantear la cuestión "¿Quién quieres ser de mayor?”. Esta reflexión profundiza en el sentido detrás de los sueños y aspiraciones que todos tenemos desde la infancia y cómo esos sueños evolucionan a lo largo de la vida.

Sobre el proceso de creación del cortometraje, Paola nos contó que todo comenzó el año pasado cuando le ofrecieron ser modelo para una revista. “Les dije que no me consideraba un modelo, pero que lo intentaría. Sin embargo, les propuse que si me lo permitían, también quería dirigir y crear un cortometraje. Aunque aceptaron en un principio, dos semanas antes del rodaje se retiraron. Fue una situación muy difícil, y llegué a pensar que no sería posible llevarlo a cabo. Entonces, comencé a buscar alternativas y reflexionar sobre cómo hacer que este proyecto viera la luz. Al final todo esto fue posible gracias a la pasión que pusimos todos los involucrados en este proyecto y en nuestro deseo de alzar la voz” menciona Paola Ramones.

El cortometraje estuvo acompañado de 5 fotografías, cada una de las etapas del cortometraje cuenta la historia detrás de cada foto.

Christopher Armenta

En palabras de Majo Guzmán, editora en jefe de Harper’s Bazaar:“Cuando Paola nos presentó el proyecto, quedé absolutamente fascinada, es un proyecto fuerte, un proyecto honesto, que te hace cuestionar lo que somos, en todas sus temporalidades. Es un proyecto que alza la voz hacia las mujeres, hacia el arte, hacia la creatividad, por eso fue un honor darle una plataforma aquí en Harper’s Bazaar”.

Christopher Armenta

Paola estuvo acompañada por su padre, Adal Ramones, su familia, además de otras personalidades como Edith Márquez, José Eduardo Derbez y Mathias Gruener entre otros.

Christopher Armenta

Christopher Armenta