Paulina Díaz Ordaz y Michelle Aubert muestran su decoración navideña

Empieza diciembre y la mayoría de las casas se llenan de luces y foquitos artificiales blancos o de colores, las nochebuenas aportan un cálido color rojo, los pinos se decoran con esferas, cascanueces, guirnaldas y diversas figuras. Vemos coronas colgadas en las puertas y, mucha gente considera que diciembre es la época más bonita del año, entre ellas las reconocidas Paulina Díaz Ordaz y Michelle Aubert y Olivia Peralta.

Por Cecilia Morales Andere

Cada hogar adquiere una personalidad de acuerdo a las personas que la habitan, se personalizan algunas botas que podemos ver colgadas en las chimeneas o escaleras para esperar que Santa Claus entré y las llene de regalos. A continuación te compartimos la decoración de, Michelle Aubert, Paulina Díaz Ordaz y Olivia Peralta para finalizar este 2021 con un espíritu navideño, así como los mensajes que comparten para todos nosotros.

MICHELLE AUBERT

¡Esta época no me gusta, me encanta! La realidad es que es un mes muy festivo para mi, comenzando porque el 14 de diciembre celebro mi cumpleaños. Aunque el festejo siempre estuvo rodeado de términos de clase o inicio de posadas lo he celebrado en conjunto con todas las fiestas navideñas.

Si bien esta época me trae recuerdos de mi niñez, donde mi mamá disfrutaba tanto cocinar la cena que por cierto le quedaba deliciosa, también me hace recordar que en mi casa está fecha siempre era el pretexto perfecto para reunir a la familia y disfrutar de arreglarnos de la forma más formal y elegante posible.

Es por eso que se quedó esta tradición en mi casa, en donde cada navidad, disfruto poner mi arbolito (aunque amo lo práctico, siempre hay un toque cálido en casa) . Las plantas, las nochebuenas siempre son el toque de temporada acompañadas siempre de velas en conjunto de un olor a canela o dulce que me hace recordar esas cenas tan deli de mi madre.

Les deseo felices fiestas y que este ciclo este lleno de mucha salud, amor y abundancia.

PAULINA DÍAZ ORDAZ

Amo la navidad, es mi época favorita del año. A mis papás, también les gustaba mucho, por eso desde chica tengo los mejores recuerdos.

Amo decorar mi casa como si estuviera en el polo norte, cada año le pongo cosas nuevas y mi mamá me regala -cada vez- más Santa Clauses. Independiente de toda la decoración, que para mí, sí es importante, lo que más me gusta es la ilusión y la vibra que tiene toda la gente en esta época, es el pretexto perfecto para juntar a toda la familia y convivir con los amigos. Especialmente después del año y medio tan difícil que hemos vivido en el mundo.

Además, mis hijos esperan estas fechas durante todo el año, aman ver su casa llena de cosas navideñas y es el mes que mejor se portan para que Santa les traiga regalos.

OLIVIA PERALTA

Lo que más me gusta de Navidad es la energía familiar que se respira por todos lados.

En cuanto a la decoración me cuesta un poco porque mi mamá era la que ponía y dirigía nuestro arbolito. Entonces me hace extrañarla más de lo normales dejaba unos árboles espectaculares. Hoy, quien tomó la batuta fue mi hija Luciana.

LOS ARBOLITOS DE NAVIDAD DE LOS SOCIALITÉS