¿Por qué lo hizo? La inesperada decisión de María Asunción Aramburuzabala que le costó pagar varios millones de pesos en impuestos

María Asunción Aramburuzabala, conocida por ser la mujer más rica de México con una fortuna valuada 6,200 millones de dólares según Forbes, tomó una decisión que sorprendió a muchos en el ámbito empresarial y financiero.

Tras la venta de su parte de Grupo Modelo a la multinacional AB InBev en 2013, optó por pagar la totalidad de los impuestos generados por esta transacción al gobierno mexicano, una suma millonaria que, según relató, “te hacía temblar”.

María Asunción Aramburuzabala y su decisión de cumplir obligaciones fiscales

A diferencia de otros accionistas que buscaron amparos para minimizar o evitar el pago de impuestos, Aramburuzabala y su hermana decidieron enfrentar sus obligaciones fiscales de frente.

La empresaria compartió en una entrevista con Oswaldo Trava que, tras una conversación con su hermana, ambas acordaron no buscar ningún tipo de subterfugio legal que les permitiera evadir esta responsabilidad.

Su decisión fue motivada por un profundo sentido de agradecimiento hacia México, un país que, según expresó, brindó a su familia la oportunidad de prosperar desde la llegada de su abuelo desde España.

“Mi abuelo era un hombre que nació en España, en un pueblito chiquititito, donde pasaban hambre. Él vino a México y México le dio la enorme oportunidad de su vida”, señaló Aramburuzabala.

“Gracias a México, somos lo que somos y hacemos lo que hacemos. Gracias a esa inmensa oportunidad, gracias a que México se volvió nuestra casa. Si nosotros nos hubiéramos saltado el pago de ese impuesto, no me hubiera saltado el pago de impuesto mío ni el de mi hermana, me hubiera saltado el pago del impuesto de mi abuelo, de mi papá y el nuestro, el de tres generaciones, no lo puedes hacer”.

Aunque desde un punto de vista financiero era lógico buscar la manera de evitar el pago, Aramburuzabala y su hermana optaron por la congruencia y mantuvieron una postura ética frente a sus obligaciones fiscales. Aramburuzabala enfatizó que evadir el pago de impuestos habría significado desconocer la deuda de gratitud que tienen con México, no sólo en su generación sino también en las de su abuelo y su padre.

🎙️Completo en YouTube: María Asunción Aramburuzabala Cracks Podcast pic.twitter.com/k6rNwIB2VK — Oso Trava (@osotrava) March 31, 2024

Los valores ante todo

La historia de María Asunción Aramburuzabala es un testimonio del peso que los valores personales y familiares pueden tener en las decisiones de negocios, incluso cuando estas conllevan costos financieros significativos.

Su elección de pagar completamente los impuestos tras la venta de Grupo Modelo y su postura al respecto evidencian un compromiso inquebrantable con la integridad y la gratitud hacia un país que vio crecer y prosperar a su familia.

En un mundo donde la evasión fiscal y la corrupción son problemas recurrentes, la actitud de Aramburuzabala destaca como un ejemplo de responsabilidad fiscal y moral en el ámbito empresarial.