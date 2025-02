¿Por qué Mark Ruffalo apuntó contra Elon Musk? La sorprendente teoría del actor sobre el CEO de Tesla

El pasado lunes, Mark Ruffalo acusó a Elon Musk, quien forma parte del gobierno del presidente Donald Trump de querer cerrar la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, en inglés), para usar esos recursos para crear un “imperio en marte”.

Elon Musk, quien es el actual responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dijo que habló con el presidente sobre la USAID y él le ha dicho que está de acuerdo con cerrarla, según informó Axios.

Recientemente, Donald Trump decidió congelar durante 90 días casi todos los fondos para los programas de ayudas en el exterior de la USAID, cuyo presupuesto fue de más de 60 mil millones de dólares durante la presidencia de Joe Biden.

El Departamento de Estado de Estados Unidos solicitó a todo el personal de la USAID, desplegado en misiones internacionales, que regresara al país.

Un empleado federal le dijo a ABC News que esta decisión fue una “evacuación inesperada” de miles de trabajadores del servicio exterior, que ha obligado a familias enteras a desarraigarse con apenas unos días de antelación.

A través de su cuenta en X, Elon Musk calificó la USAID como una “organización criminal” y aseguró que “es el momento de que muera”. Por su parte, Donald Trump dijo que la agencia, la cual cuenta con más de 10 mil empleados, está dirigida por “lunáticos radicales”.

La página web de la USAID y sus cuentas en redes sociales han sido cerradas. La USAID es la agencia del gobierno encargada de proveer y organizar la cooperación internacional estadounidense. Fue creada en 1961 por el presidente John F. Kennedy para centralizar la ayuda internacional de dicho país, es una de las agencias de ayuda bilateral más grandes del mundo y trabaja en más de 100 países financiando programas de derechos humanos, sanitarios y de emergencia, incluidas las regiones más pobres del mundo.

¿Qué dijo Mark Ruffalo sobre Elon Musk?

Por ello, el pasado 3 de febrero, Mark Ruffalo arremetió en contra de Elon Musk con un contundente mensaje en su cuenta de X: “Elon Musk quiere su imperio en Marte. La razón por la que quiere cerrar USAid es que quiere dinero de los contribuyentes para financiar y construir su imperio allí. Sé que eso suena loco, y lo es”, comenzó.

Además, el actor aseguró que el fundador de Space X dejó de ser “buen tipo”, cuando se dio cuenta de que necesitaba dinero del gobierno estadounidense para cumplir con su objetivo.

“Lo único que Elon me insistió cuando lo conocí fue que iba a ir a Marte y establecer allí una civilización. Dejó de ser un humanitario y un ‘buen tipo’ cuando se dio cuenta de que no había forma de llegar allí sin vaciar las arcas del gobierno, y no había forma de hacerlo sin detener la ayuda humanitaria aquí en los Estados Unidos y en el extranjero”.

El intérprete aseguró que el recorte de costos es solo para su beneficio y lograr sus objetivos, pues ha “convertido a Donald Trump en su perro faldero”.

“No pierdas de vista la pelota. Cuando Elon recorta los costos, es para su propio bolsillo y para el de nadie más. Es robar, eso es. Él ve esos billones como suyos. No como nuestros. Cree que está ‘salvando a la humanidad’ yendo a Marte. Está claro que está acabando con la humanidad y la ayuda humanitaria para llegar allí. Somos el trampolín de Elon. Ten cuidado. Ya es rico gracias a los contratos gubernamentales. Ahora está jugando con el sistema. Trump se ha convertido en su perro faldero. Mira todo lo que Trump le da a Elon ahora. Elon se ha apoderado de él”, finalizó.