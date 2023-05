Quién es el esposo de Camila West, hija de Amparín Serrano, y a qué se dedica

Camila West, hija de la fallecida diseñadora Amparín Serrano, contrajo nupcias con Bruno Naufal en una emotiva ceremonia en Cuernavaca, Morelos; asistieron sus familiares y amigos más cercanos, como su papá David, su hermana Minnie y su abuela Amparo Espinosa Rigarcía.

El look nupcial de Camila West estuvo compuesto por un vestido blanco de mangas largas y ceñido a la cintura con la parte superior de encaje y escote en forma de pico. Su make up fue discreto y elegante a juego con su peinado con el pelo semi recogido y fleco.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue cuando Camila caminó del brazo de su papá David West, y posteriormente compartieron su primer baile mientras Minnie entonaba una canción, presumiendo su gran voz.

Quién es Bruno Naufal, el esposo de Camila West (hija de Amparín Serrano)

Bruno y Camila fueron novios durante dos años, y ahora serán papás por medio de un vientre en alquiler. Bruno es director general del negocio Rubber Solutions, que “con más de 15 años de experiencia en el mercado ofrecemos a nuestros clientes las mangueras hidráulicas, conexiones hidráulicas, tubing y pushing neumático de la mejor calidad al mejor precio”, según el sitio web.

De acuerdo con su LinkedIn, Naufal ha sido en otros negocios director comercial, representante comercial y ejecutivo de ventas, y se graduó con licenciatura en Negocios Internacionales en la Universidad Anáhuac Sur.

Camila West y su ahora esposo Bruno Naufal, tomaron la decisión de convertirse en papás de un niño (Paolo Naufal West) por medio de una gestación subrogada, y aunque esto les ha generado críticas, Camila considera que fue lo mejor, ya que está dianosticada con depresión crónica y con trastorno límite de la personalidad, que la han llevado a mantener un tratamiento con medicamentos.

En una entrevista, Camila confesó que su ahora esposo siempre fue muy respetuoso y atento con ella y su hija Manola (producto de una relación pasada), lo cual la hizo saber que Bruno sería el indicado. “A veces creo que es como si ya estuviéramos casados porque llevamos dos años viviendo juntos [...] Me encanta que sea tan protector, nos cuida muchísimo, siempre ve por nosotras y es una persona increíble. Me enamoré de él porque además de que es muy guapo, pude ver que ponía toda su atención hacia mí cuando platicábamos, le interesaba lo que decía. Mucha gente dice que soy muy rara por mi forma de pensar y porque no me conocen, pero él se metió en mi mundo”.