Quién es el hermano de Michelle Obama que estrena un podcast con la ex primera dama

Michelle Obama, esposa del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció su nuevo proyecto junto a su hermano, Craig Robinson: su propio podcast llamado ‘IMO (In My Opinion)’ el cual se estrenó este miércoles 12 de marzo.

“IMO con Michelle Obama y Craig Robinson” abordará “preguntas cotidianas que moldean nuestras vidas, relaciones y el mundo que nos rodea”, según un comunicado de prensa.

Los hermanos presentarán un episodio semanalmente con un invitado especial del mundo del entretenimiento, los deportes, negocios y salud. Entre los visitantes estarán los actores Issa Rae y Keke Palmer y la psicóloga Dra. Orna Guralnik.

Los dos primeros episodios, uno introductorio y otro con Issa Rae, se presentan este 12 de marzo y estarán disponibles en todas las plataformas de audio y en YouTube.

Otros invitados incluyen a los cineastas Seth y Lauren Rogan; la estrella del fútbol Abby Wambach; los autores Jay Shetty, Glennon Doyle y Logan Ury; la editora Elaine Welteroth; la locutora de radio Angie Martinez; el magnate de los medios Tyler Perry; la actriz Tracee Ellis Ross; el esposo, atleta y actor, Dwyane Wade y Gabrielle Union; y el director ejecutivo de Airbnb, Brian Chesky.

“Con todo lo que está sucediendo en el mundo, todos buscamos respuestas y personas a quienes recurrir. No hay una única manera de afrontar los desafíos que podamos estar enfrentando, ya sea en la familia, la fe o nuestras relaciones personales, pero tomarse el tiempo para abrirse y hablar sobre estos temas puede brindar esperanza”, dijo Michelle Obama en un comunicado.

Los podcast de Michelle Obama

Este no es el primer podcast de la ex primera dama, pues anteriormente ya había presentado ‘The Michelle Obama Podcast en 2020’. Y en 2023 lanzó ‘The Light We Carry’, donde su esposo, Barack Obama, ofreció algunas conversaciones sobre la vida estadounidense.

Su nuevo proyecto, junto a su hermano Craig Robinson, es una producción de Higher Ground, una empresa de medios fundada por el matrimonio Obama en 2018.

¿Quién es Craig Robinson, hermano de Michelle Obama?

Craig Malcolm Robinson es el hermano mayor de Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos. Nació el 21 de abril de 1962 en Chicago, Illinois. Es conocido por su carrera como entrenador de baloncesto y ejecutivo deportivo.

Hijo de Fraser Robinson, empleado de una planta de agua municipal y capitán de distrito demócrata, y de Marian Robinson, secretaria de la tienda de catálogos Spiegel’s. Craig Robinson aprendió a leer a los cuatro años y se saltó el segundo año de la escuela. Estudió en la Universidad de Princeton, donde se destacó como jugador de basquetbol, siendo dos veces nombrado Jugador del Año de la Ivy League en 1981-1982 y 1982-1983. Es el cuarto máximo anotador en la historia de la universidad.

Michelle Obama y su hermano, Craig Robinson Instagram @imopodcasts

Tras su etapa como jugador, trabajó en el sector financiero antes de dedicarse al basquetbol profesionalmente como entrenador. Ha ocupado cargos como entrenador principal en equipos universitarios, incluyendo la Universidad de Brown y Oregon State University. Además, ha trabajado en el ámbito profesional de la NBA, desempeñándose como ejecutivo, como vicepresidente de desarrollo de jugadores para los New York Knicks.

Está casado con Kelly Robinson y tiene hijos. Actualmente es director ejecutivo de la Asociación Nacional de Entrenadores de Basquetbol.

Cuando Michelle Obama empezó a salir con Barack Obama, quien era su colega del bufete de abogados, le pidió a Craig Robinson que jugara basquetbol con él para hacerle una evaluación de carácter y saber si podía tener una relación seria con él. El reporte de Craig fue muy alentador.

“Cuando jugaba al baloncesto con Barack, él tenía una confianza discreta, lo que significa que tenía buena autoestima sin ser arrogante. Sin duda, era un jugador de equipo: no era un cerdo, pasaba cuando se suponía que debía pasar y cortaba cuando se suponía que debía cortar. Para mí, eso habla de falta de egoísmo. Tenía una capacidad natural de liderazgo porque no me pasaba el balón solo porque salía con mi hermana. Siempre que un jugador se cansa, vuelve a ser el jugador que realmente es. Así es como se nota. Y jugamos durante horas. Así es como me di cuenta”, dijo Craig Robinson sobre su cuñado, Barack Obama.