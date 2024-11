Quién es la novia de Vladimir Putin, el polémico presidente de Rusia que Donald Trump considera su amigo

La figura de Vladimir Putin despierta mucho interés tanto por sus funciones como presidente de Rusia como en lo que respecta a su vida personal. El mandatario ruso es uno de los líderes políticos más relevantes y polémicos en la actualidad con un largo periodo al frente de su país.

Con la llegada de Donald Trump en un segundo mandato como presidente de los Estados Unidos, resurge el interés sobre Vladimir Putin. Incluso, el magnate y ganador de las elecciones del 5 de noviembre ha calificado en varias ocasiones a Putin como “su amigo”.

¿Quién es Vladimir Putin? Biografía breve

Vladimir Putin, nacido el 7 de octubre de 1952 en Leningrado (ahora San Petersburgo), Rusia, es un político y exagente de inteligencia que ha dominado la política rusa como presidente y primer ministro desde finales de 1999.

Formado en derecho por la Universidad Estatal de Leningrado, Putin se unió al KGB donde sirvió durante 16 años antes de pasar a la política. Ascendió rápidamente en la jerarquía política, al ocupar diversos cargos hasta que fue nombrado presidente interino por el entonces presidente Boris Yeltsin en 1999, y posteriormente fue elegido presidente en marzo de 2000.

¿Quién era la esposa de Vladimir Putin?

Vladimir Putin estuvo casado con Lyudmila Shkrebneva desde 1983 hasta su divorcio en 2014. Se conocieron en Leningrado y se casaron mientras Putin estaba destinado en Alemania Oriental. Juntos tuvieron dos hijas, Maria (nacida en 1985) y Katerina (nacida en 1986). La relación de Putin y Lyudmila fue bastante privada, y su divorcio se manejó con un perfil igualmente bajo.

¿Cuántos hijos tiene Vladimir Putin?

Vladimir Putin tiene oficialmente dos hijas con su exesposa Lyudmila: Maria y Katerina.

Sin embargo, se especula que tiene más hijos. Se rumora que tiene al menos dos hijos más con Alina Kabaeva, una exgimnasta olímpica y supuesta pareja romántica de largo tiempo, aunque esto no está confirmado oficialmente. Algunas otras versiones no confirmadas sugieren que Kabaeva podría haber tenido gemelos en 2015, quienes también serían hijos de Putin.

¿Quién es la actual novia de Vladimir Putin? Lo que se sabe

Ekaterina Mizulina es señalada como la nueva pareja de Vladimir Putin.

Mizulina, de 39 años, es una experta en ciberseguridad y es descrita por medios como The Times y The Sun con términos como una “barbie de la alta sociedad”. Su relación con Putin captura el interés público no solo por su diferencia de edad, sino por el poder y la influencia que ella parece ejercer dentro de su círculo íntimo, con rumores sobre lo que el presidente ha sido capaz de hacer para impresionarla.

¿Desde cuándo es presidente de Rusia?

Vladimir Putin se convirtió en presidente interino de Rusia el 31 de diciembre de 1999, después de la renuncia de Boris Yeltsin. Está por cumplir 25 años en el poder.

Fue elegido por primera vez como presidente en marzo de 2000 y ha mantenido un firme control sobre el poder en Rusia desde entonces, incluso al alternar entre los roles de presidente y primer ministro.

Su liderazgo ha estado marcado por una combinación de estabilidad económica y represión política, y actualmente está en su cuarto mandato presidencial después de ser reelegido en 2018.

La vida personal de Vladimir Putin, en especial su relación romántica con Ekaterina Mizulina, continúa como un tema de fascinación y especulación dentro y fuera de Rusia. Sus conexiones personales y políticas, incluida su amistad declarada con figuras como Donald Trump, también son puntos clave para entender la diplomacia y la política interna rusa.