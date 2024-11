Quién es Rosângela ‘Janja’ da Silva, la primera dama brasileña que insultó a Elon Musk en público

Rosângela ‘Janja’ da Silva, la primera dama de Brasil, insultó públicamente a Elon Musk en un evento previo a la cumbre del G20 el pasado fin de semana.

Durante una de las actividades del G20 Social, la esposa del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habló de la necesidad de regular las redes sociales para detener la desinformación, sin embargo, fue sorprendida con un ruido parecido a una bocina de barco y bromeó: “Creo que es Elon Musk”.

La primera dama brasileña generó polémica al añadir la frase: “No te tengo miedo… F**k you, Elon Musk”.

El multimillonario sudafricano, dueño de la red social X (antes Twitter), reaccionó a estas palabras con un emoji riéndose a carcajadas. En otro post escribió: “Van a perder las próximas elecciones”, en referencia al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y las elecciones en Brasil que se disputarán en 2026.

A primeira-dama Janja xingou Elon Musk em evento do G20, no Rio de Janeiro. Bilionário respondeu: "Eles vão perder a próxima eleição". pic.twitter.com/JQh7WOHDNM — Band Jornalismo (@BandJornalismo) November 16, 2024

Quién es Rosângela ‘Janja’ da Silva

Rosângela da Silva, conocida con su apodo ‘Janja’, nació el 27 de agosto de 1966 en União da Vitória, Paraná. Es la tercera esposa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la primera dama de dicho país desde el 1 de enero de 2023.

Se ha convertido en el apoyo principal del mandatario brasileño de 79 años, de quien se enamoró en 2018 mientras él se encontraba en la cárcel cumpliendo una condena de 19 meses por un caso de corrupción.

Su relación se hizo pública hasta 2019 y finalmente se casaron el 18 de mayo de 2022 en São Paulo.

Con una diferencia de edad de más de 20 años, la primera vez que se vieron fue en la década de los 90 cuando ella era una recién graduada en Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Paraná y el político ya se había postulado a la presidencia y viajaba por Brasil para conocer la realidad del país. Rosângela ‘Janja’ da Silva acudió a verlo como activista del Partido de los Trabajadores (PT).

Ella había sido militante del partido mucho antes de conocer a Luiz Inácio Lula da Silva, ingresó a los 17 años, en 1983, y años después se desempeñó como dirigente del partido en la Asamblea Legislativa de Paraná.

Rosângela ‘Janja’ da Silva y Luiz Inácio Lula da Silva Instagram @janjalula

Su noviazgo comenzó décadas después cuando el mandatario ya era viudo de su segunda esposa, Marisa Letícia, quien falleció en 2017.

Aunque todavía no estaban casados, Rosângela ‘Janja’ da Silva figuraba como “familia” en la lista de personas autorizadas para visitar a Luiz Inácio Lula da Silva en la cárcel y ella iba todos los días.

“Ella vivía en Curitiba y siempre me traía un poco de comida todas las noches. No me dejaba mandar mi ropa a lavar, ella quería lavarla en su casa”, contó el político en un podcast en 2021. “Cuando salí, pensé: ‘no hay forma, creo que realmente me voy a tener que casar con la muchacha’”.

El presidente brasileño dijo en su fiesta de bodas que él y su esposa se escribieron un total de 580 cartas mientras estaba en prisión.

Cuando el mandatario salió de la cárcel en 2019, se mudaron al departamento del PT en São Bernardo do Campo, en el Gran São Paulo, y la socióloga comenzó a aparecer en las fotos, acudir a mítines, reuniones estratégicas del PT, viajes y a participar en la campaña presidencial.

Durante la pandemia la pareja se mudó a una lujosa casa alquilada en Alto de Pinheiros, un barrio de lujo en São Paulo, con una alberca, muros altos y dos salidas.

La socióloga es una amante de los perros y tiene dos. De hecho, el bienestar animal es uno de sus temas preferidos y está especializada en gestión social y desarrollo sustentable.

Rosângela ‘Janja’ da Silva y sus perros Instagram @janjalula

También ha participado en comités para la protección de los niños y el combate a la explotación sexual infantil.

La feminista ha conseguido que su marido incluya políticas contra la violencia de género y el racismo, el apoyo al colectivo LGBTQI+, defensa de los animales y la promoción de políticas feministas.

Declaró que no pretende ser la”ayudante” de su esposo, sino que estará trabajando a su lado para mejorar Brasil.

“No lo voy a ayudar, no voy a ser una ayudante. Voy a estar a su lado, juntos, luchando, para que podamos darle a Brasil la esperanza que esta gente merece”, dijo Rosângela ‘Janja’ da Silva.

Esposas de Luiz Inácio Lula da Silva

En 1969 se casó con Maria de Lurdes da Silva, sin embargo, ella murió de hepatitis cuando estaba embarazada de su hijo, quien también falleció.

En 1979 se casó con Marisa Leticia Rocco Casa, con quien estuvo 43 años y tuvieron tres hijos. El político también adoptó al primer hijo de su pareja. Ella murió en 2017 a causa de un derrame cerebral.

El 22 de mayo de 2022 se casó por tercera vez con Rosângela ‘Janja’ da Silva.

Rosângela ‘Janja’ da Silva y Luiz Inácio Lula da Silva Instagram @janjalula

X fue suspendida en Brasil

La red social X, antes Twitter, estuvo suspendida en Brasil por más de un mes este año, luego de que se negara a cumplir las órdenes de la Corte Suprema de retirar de dicha plataforma los perfiles usados para difundir noticias falsas y mensajes antidemocráticos, además de no nombrar a un representante legal en el país.

El mes pasado, X fue autorizada a reanudar su servicio en Brasil tras empezar a cumplir las sentencias judiciales.

Elon Musk se considera a sí mismo un defensor de la libertad de expresión, sin embargo, algunos gobiernos como los de Australia y Reino Unido han tratado de impedir la propagación de información falsa en Internet.

Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que las personas con negocios en Brasil deben cumplir las leyes locales y que el mundo “no estaba obligado a soportar la ideología de extrema derecha de Musk solo porque es rico”.