Fama, carácter, trabajo… y Ricky. Rebecca de Alba nos cuenta todo

Simboliza la época de oro de la televisión mexicana. La conductora más conocida, y más versátil de la pantalla, nos habla de sus amores, sus creencias y sus ideologías de vida.

Por María del Mar Barrientos

Fotos: Carlos Ruiz

Styling: Marco Corral

Make up: Emilio

Hair: Fernando Pedraza

Locación: Casa en Santa Catarina, Coyoacán. Mexico Sotheby’s International Realty

Todos la conocemos. Rebecca de Alba ha sido un referente de la televisión mexicana, desde su paso por el concurso de Miss México, sus inicios en la conducción con Raúl Velasco y la inolvidable participación en el programa matutino Un Nuevo Día junto a César Costa. Las múltiples coberturas de los acontecimientos mundiales más importantes, en donde siempre estaba Rebecca. Los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol de Francia ’98, el aniversario de la Reina Isabel II, la boda de los ahora reyes de España y más. Rebecca era constante, perseverante y versátil en cada una de sus múltiples apariciones en la televisión mexicana.

En varias ocasiones se ha visto envuelta en un remolino de adversidades, pero siempre ha sobrellevado la tormenta, sabiendo salir de ella, y flotar entre verdades y mentiras que se han dicho de ella. Lo cierto es que Rebecca representa una era de la televisión mexicana, que representa la época de oro y del surgimiento de varios talentos.

A pesar de estar constantemente en la boca de varios, Rebecca se mantiene discreta, para muchos “misteriosa”, pero ¿realmente conocemos a la mujer detrás de la figura pública que es Rebecca de Alba? Con una íntima entrevista para CARAS, Rebecca nos deja ver la persona detrás de los reflectores, sus triunfos, sus fracasos, sus amores y sus anhelos. Esta es Rebecca de Alba.

Rebecca, empezaste en el mundo de la televisión hace ¿Qué ha cambiando en el mundo de la televisión, de cuándo empezaste a ahora?

Ha cambiado absolutamente todo. Cuando empecé, para mí fue la mejor época, Fue una época dorada para nuestra generación. Te hablo de mi experiencia de entonces. Empecé con el señor Raúl Velasco, que no sólo era un jefe muy exigente, sino una persona cálida, que además te abrazaba como si fueras parte de su familia. Te dedicabas cien por ciento a trabajar y te ganabas las oportunidades, justo trabajando muy duro. Yo nunca entré a este medio por fama, ni por el gran pago, porque en realidad nunca me imaginé que iba a ser conductora de televisión en mi vida.

Tu empezaste en un concurso de belleza…

Exacto, era Miss México. Y yo fui Miss Zacatecas. En ese entonces todo mundo se juntaba para ver ese concurso. Realmente la gente se sentaba esa tarde en la televisión para ver a las misses. Era una locura.

Eres guapa, inteligente, ¿cuál ha sido la mayor cualidad que te ha llevado hasta donde estás?

Tengo carácter. Siempre he sido una mujer que tiene muy claro lo que quiere. Y que voy con todo y soy muy constante y persistente. Ahí donde me ve todo el mundo muy tranquila, no tiene idea la persistencia que tengo hasta hartar a alguien (risas). Tienes que pelear por lo tuyo, porque sí es un medio de egos y vanidades, pero todo en la vida es hacerte de herramientas porque no sabes qué se pueda presentar. Porque las oportunidades también te las buscas tú, no sólo llegan de la nada. Y un día se presentó esta oportunidad de la televisión y había que tener aplomo, que eso te lo da la experiencia.

¿Ese aplomo siempre lo tuviste desde chica?

Sí, siempre. Tengo y he tenido mis inseguridades; pero está bien, porque en terrenos vulnerables e inseguros creces bastante. Pero sí, siempre tuve mi carácter y mis objetivos claros. No llegué a todos; que eso también es muy bueno, porque sabes asimilarlo. Pero hay que reconocer también a lo que le llaman fracaso, porque eso te lleva a un lugar más personal de éxito. La fama es una señora engañosa y peligrosa, tienes que tener valores muy claros y un carácter muy definido, poseer un mundo interno bastante fuerte y bien formado. Y, pues, yo he estado en medio de un remolino muchas veces, pero sin irme en él, siempre con mucha fuerza y muy centrada.

Disfruta del artículo completo en la edición impresa y digital CARAS MAYO