Rogelio Hans reunió a un importante grupo de personalidades mexicanas para presentar la nueva colección Sankofa de Hanson disponible a partir del 6 de octubre de 2022 en la boutique de la colonia Polanco y, con esto festejar 85 años de la firma peletera.

Por Cecilia Morales Andere

Fotos Cortesía

Para darle la bienvenida a la temporada otoño/invierno 2022, Hanson lanza Sankofa. Su nombre viene de la unión de las palabras Sanko -que significa va detrás- y Fa -hace referencia a mirar al pasado para crear el futuro y no olvidar-. Así Rogelio Hans y su familia destacan el equilibrio armonioso entre el legado de una importante historia con la propuesta revolucionaria en el oficio de la peletería.

La mezcla de los textiles tradicionales y con textura, los diseños innovadores y completamente adaptables a la vida diaria, así como el tacto suave y delicado de la piel, añaden un elemento de lujo que resaltan los tonos marrones, amaderados, verdes, lilas, negros, rojos y neutros que se suman a la tendencia de la paleta de colores de la temporada.

ACERCA DE HANSON

Con reconocimiento mundial por su trabajo y una historia familiar que se remonta a más de 200 años en el oficio de la peletería, hoy día, son seis generaciones las que son testigo de este honorable nombre.

Hanson nace gracias a su fundador, Wolf Hans Riger, un ciudadano polaco que emigró a la Ciudad de México durante su adolescencia. Los conocimientos en el manejo y trabajo de diversas pieles -que aprendió en Europa- los plasmó en a primera boutique que instaló en avenida Juárez, la más icónica de la ciudad de México bajo el nombre de Montreal Pieles Finas. En este espacio más allá de la venta de pieles, se instauró un taller que daba servicio de diseño y confección de diferentes accesorios, bajo la mano de artesanos que Hans Riger formó.

De los cuatro hijos del emigrante polaco, Rogelio Hans -el segundo- es el único que compartió la pasión de su padre por el oficio de la peletería y, a la edad de 18 años comenzó a trabajar junto a su padre.

Rogelio continúa con el legado familiar, una de las decisiones clave para el crecimiento y desarrollo de la firma fue cambiar su ubicación a una reconocida esquina en una de las avenidas más cosmopolitas de nuestra ciudad, la avenida presidente Masaryk.

Actualmente, Mónica Hans, hija de Rogelio, se encarga de la dirección creativa de la firma. Mónica es la sexta generación que mantiene el legado, enfrentando los cambios y destacando con su sello característico de lujo, sofisticación y tradición.

En palabras de Mónica Hans. “A veces un aroma particular remite momentos especiales o recuerdos de la infancia, para mí los olores de las pieles son los que se coronan como reyes de mi memorabilia personal, de mi herencia familiar. Hoy celebro, honro y continúo aprendiendo de las generaciones que me preceden, así como del material que da vida a mis sueños… No hay futuro sin pasado”.

Karen Drijanski, Brenda Jaet, Chely Lerdo de Tejada y más asistieron al cóctel y pasarela de la nueva colección Sankofa.