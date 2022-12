La reconocida fashion blogger, junto a su hermano y su socia española, nos cuentan acerca de su nueva marca inspirada en el glamour olvidado y la elegancia que debe prevalecer en todo momento.

Por Karen Huerta Arceo

Fotos Einar González

Peinado Ernesto Vargas

Maquillaje Arturo Valdés

Locación Galerie Philia México

La moda siempre ha sido parte del estilo de vida de Sira Pevida, misma pasión que comparte con su hermano Alejandro. Por ello, no es la primera vez que este par trabaja en conjunto, pues fue hace algunos años, cuando decidieron contar sus propias historias de moda, viajes, tendencias y entretenimiento a través de The Walk. Con el tiempo, se dieron cuenta de la buena mancuerna que forman y gracias a la cual, hoy están listos para seguir creando e innovando de la mano.

Debido a múltiples encuentros en la ciudad de Paris, los hermanos unieron fuerzas con Almu, juntos tomaron la decisión de compartir su amor por la moda a través de su nueva marca, Rapport de Société, pues es gracias a sus estudios y su experiencia dentro de la industria, como hoy pueden llevar a cabo este gran y original proyecto.

¿A qué edad y por qué decidieron adentrarse en el mundo de la moda?

.A. Sira Pevida y yo descubrimos esta gran pasión desde chicos, pero realmente nos adentramos en ella hace 8 años. Somos muy apasionados de las artes en general. Tuvimos la oportunidad de asistir a muchos fashion shows y tener fuertes acercamientos con la moda. Así abrimos camino a tener relaciones con muchas marcas y exponer todo el proceso y nuestro estilo a través de Instagram, pues nos encanta poder compartirlo con nuestros seguidores.

A.L. Desde chica he estado involucrada con la moda y el diseño. Mi abuela era una de las mujeres mejor vestidas de España; convivir con ella y ver su estilo me ayudó a encontrar esta gran pasión. Eso me inspiró e impulsó a irme a estudiar estilismo en París -la ciudad de la moda- y fue ahí donde conocí a Alex.

¿Cómo nace Rapport de Société?

A.A. Empezamos a crear este proyecto durante la pandemia, pues nos dimos cuenta de que las mejores marcas de ropa empezaron a incluir ropa cómoda en sus pasarelas, mientras que nosotros queríamos hacer todo lo contrario. Por la pandemia nacieron las ganas de volver a la normalidad, el poder salir a cenar, arreglarte, ponerte unos tacones o un traje para empoderarte, sentirte bien y sacar lo mejor de tu personalidad. Nos basamos mucho en todo lo que la gente usaba años antes por el simple hecho de embellecerse, arreglarse para cualquier ocasión, subirse a un avión, salir a comer, ir al teatro, etc. Queremos sacar de nuevo esa moda que se está empezando a olvidar, piezas como los guantes largos, los tacones y sombreros. Nos encanta el sentido del humor, poder reírte de ti mismo basado en la elegancia.

Alejandro, ¿cómo es trabajar de la mano de tu hermana?

Es lo mejor que me ha podido pasar, siempre nos hemos entendido perfectamente bien. Algo que nos une mucho, es que siempre hemos compartido los mismos sueños, nos ilusionan las mismas cosas y vemos la belleza en lo mismo. Es una gran oportunidad que la vida me ha dado, el que tengamos esto en común que nos ha permitido pasar tanto tiempo juntos, disfrutar, llorar, caernos, levantarnos, crecer y todo lo que conlleva. Trabajar con una de las personas que más quiero en la vida es un sueño, aunque también es un reto, ya que hay momentos en los que pensamos diferente, pero siempre que pensamos distinto, logramos encontrar una armonía. Tenemos un respeto mutuo tan grande, que van años que trabajamos juntos y todo nos ha salido perfecto.

Descubre la entrevista completa con Sira Pevida en la edición impresa CARAS DICIEMBRE