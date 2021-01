SISTER CODE: Ale y Pau Capetillo nos muestran cómo iniciar el año

A través de texturas, cuellos protagónicos, piel y colores neutro, las hermanas Ale y Pau Capetillo nos muestran las tendencias y looks más cool para iniciar el año, así como sus tips de estilo y belleza.

Por Mari Tere Lelo de Larrea y Ailedd Menduet

Fotos: Carlos Ruizc

Styling: Edu Espejo y Johny López para @perchaterciopelo

TOP PICKS

Ale Capetillo

¿Cuál es tu go to outfit de día?

Una t-shirt, jeans y tenis.

¿Cuál es tu favorito de la temporada?

Chalecos de punto.

¿Cómo es tu rutina diaria de belleza?

Agua micelar de Bioderma para limpiar y desmaquillar, después uso el suero Génifique de Lancôme. El maquillaje que utilizo a diario es concealer, bronzer, mascara de pestañas y un lipstick de Guerlain.

¿Cuál es el perfume con el que más te identificas?

Idôle de Lancôme.

Fashion icon: Mi mamá (Biby Gaytán).

Beauty icon: Zendaya.

En lo que más podría gastar: En jeans.

Pau Capetillo

¿Cómo describirías tu estilo?

Cómodo y clásico. Dígamos que preppy.

¿Cuál es tu go to outfit de noche?

Casi no salgo pero me gusta mucho usar vestidos, es con lo que más me siento cómoda. El vestidito negro no falla.

Si pudieras quedarte solo con una pieza de ropa de tu clóset, ¿cuál sería?

¡Qué difícil decisión! Me quedaría con mis tenis blancos.

¿Cómo describirías tu estilo de makeup?

Me fascina el maquillaje. En el día a día es muy básico: mascara de pestañas, lipstick y base, pero de vez en cuando me encanta experimentar y usar paletas que tengan azul, rosa, verde, me gusta jugar con eso.

Fashion icon: Olivia Palermo.

Beauty icon: Danielle Marcan.

En lo que más podrías gastar:

En maquillaje.