Sofía Elías: el lado más pop del arte

Fotos Einar González

A sus 28 años, Sofía ha llegado a tener un éxito internacional inminente con su marca Blobb, la cual fue creada hace cuatro años. Ella empezó la marca mientras estaba estudiando arquitectura sin siquiera pensar que estaba iniciando una empresa. “Desde que estaba en la carrera, la idea fue hacer un material muy ligero para sostener mis maquetas, entonces me hice unos anillos a mí misma; de repente, amigas querían y después tiendas me estaban llamando; fue todo muy natural nunca pensé que iba a tener una marca.

El concepto de Blobb es experimentar constantemente con materiales y hacer cada pieza única, son esculturas miniatura para el cuerpo, porque no tienen moldes y a veces te encuentras uno que te queda, se vuelve como una especie de zapatilla de Cenicienta, el que te quedó en tu dedo es el que quizás es para ti, a veces te queda en una mano, a veces en la otra, son muy divertidos”, afirma Sofía.

La artista inició con los anillos, sin embargo, no se quedó ahí y empezó a experimentar con nuevos materiales para sacar más artículos alineados con la marca. “Más adelante, empecé a trabajar las pulseras que son hechas de plástico reciclado, pero asimilan

ser como de chicle o chicloso, y son más flexibles y contra agua, me gusta que tengan este brillo natural porque el plástico ya cuenta con él”.

Su siguiente reto fue crecer de escala y así creó las Pofi Chairs, las cuales son esculturas interactivas presentadas en su primera exposición individual de Pamela Weissenberg llamada La Quinceañera en el Balneario Corintio, la cual constó de una serie de sillas flexibles y coloridas que parecen que jamás se van a secar,

y unos dibujos de pasteles muy al estilo arquitectónico, “yo quería

hacer una silla que cuando te sientes, se caiga contigo y cuando te pares, se vuelva a parar contigo. La idea era que el material parezca que nunca se secó como betún embarrado; cada una es distinta y es hecha a mano”, nos comenta.

Personalidades de talla mundial como Dua Lipa, Bella Hadid, Doja Cat y Jona Hill han utilizado su joyería. Ante esta situación y gran exposición, nos comenta con emoción. “Lo de Dua Lipa, hasta hoy no lo puedo creer, sigo teniendo mariposas en la panza. Vinieron a México a filmar un comercial y el stylist me buscó, al final le encantaron, se supone que era un préstamo, yo no sabía para quien eran, luego esa misma noche que aprobaron usar esa joyería para ese comercial, me llamaron y me dijeron que era para Dua Lipa, jamás me imaginé a alguien tan grande. Más adelante me preguntaron si podían regresar después las piezas, pues Dua Lipa ya estaba en el avión y traía todas las pulseras puestas.

Recuerdo haberles dicho que se las quedara, pues a partir de ello, empezaron a salir muchas fotos de ella con mis accesorios”.