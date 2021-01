Talita von Fürstenberg y Rocco Brignone: El romance del momento

Talita von Fürstenberg y Rocco Brignone son novios desde 2018 y cada vez se muestran más y más enamorados.

Al grado de que pasaron gran parte de la pandemia juntos en la casa de Malibú de ella, heredera del emporio de moda Diane von Fürstenberg, mientras que Rocco es el más joven de la dinastía Brignone, los magnates de Careyes. Esta es la historia de las dos familias.

Por Gabriella Morales-Casas

Modelo, influencer, diseñadora, viajera, aristócrata, prima de los príncipes de Grecia y amiga del alma de los más ricos herederos del orbe, Talita von Fürstenberg ahora también es parte de la socialité mexicana.

Era del dominio público (del jet set, obvio) que ella y Rocco Brignone, de la familia Brignone de Careyes, en México, eran amigos de la infancia; pero empezaron a salir demasiado y a viajar juntos en el otoño de 2018, cuando aparecieron en todas las fotos de los eventos sociales, desfiles y viajes de Talita por el mundo. No parecía extraño, mas el lenguaje corporal no mentía…

La página web mexicana El mundo de Regina dio a conocer la noticia en México y ese mismo año compartió las fotos de la travesía familiar que convocó Diane von Fürstenberg con sus hijos y sus nietos a África. Rocco estuvo invitado. Eso ya le daba mucha seriedad al noviazgo adolescente de los chicos.

Ver a la joven pareja se convirtió en algo habitual dentro de los círculos sociales estadounidenses y en el jet set europeo durante 2019, año en el que Talita debutó como diseñadora de la firma de moda de su abuela, Diane von Fürstenberg, y se mantuvo ocupada promocionando su primera campaña. Ese invierno Talita subió a IG una foto suya abrazando y mirando con mucha ternura a Rocco, en la alfombra roja del lanzamiento de su segunda colección TvF by DvF.

Al mismo tiempo que estudiaba la carrera de Fashion Marketing y se hacía cargo de su primera colaboración formal, Talita se dedicó a atender su trabajo y a tomarse en serio su nuevo papel como “heredera de la moda belga”. En una entrevista a Vanity Fair EUA dijo sin miramientos que la aristocracia no debería existir: “Creo que está bien que no exista. Le da a los emprendedores la oportunidad de ganar dinero. Por eso en Estados Unidos hay tanta gente innovadora; no hay familias, porque todo es dinero nuevo. Hay sagas como los Rockefeller, claro, pero, en general, la meritocracia acrecienta la productividad”.

¿Quiénes son los Von FÜRSTENBERG?

Primero hay que saber por qué Talita es más que una socialité: es una princesa de origen alemán y también lleva sangre política y empresarial italiana y estadounidense.

El principado de Fürstenberg data del siglo XIII en la zona del Danubio, en Alemania, conocida como Baden-Württemberg, sus fundadores pertenecen a la rama germana Stühlingen.

Durante el imperio de Napoleón se celebró la “Confederación del Rin” que disolvió varios principados y regencias, entre ellas la de la casa de Fürstenberg, que al perder derechos dinásticos, aseguró a cambio su fortuna y sus cinco castillos. Hoy permanecen como aristocracia por buen derecho.

Por su parte, su abuela Diane, la diseñadora belga creadora del famoso wrap dress o vestido cruzado, se casó con el príncipe Egon von Fürstenberg, quien fue un diseñador de modas que comenzó su carrera en Macy’s de Nueva York, y cuya hermana es la actriz Ira von Fürstenberg (su hija Tatiana es cantante). Egon fue el verdadero creador de la casa de modas von Fürstenberg de la que Diane tomó la estafeta.

Una chica bohemia

Talita está consciente de su linaje, pero no lo usa para favorecerse, “excepto si estoy en Europa, porque me tratan mejor, ja,ja,ja”, dijo a la publicación estadounidense Vanity Fair. “Lo que pasa es que nadie de mi familia ha dejado nunca de trabajar o de hacer su vida por eso”. De hecho, creció en Nueva York y no en Europa, “por eso es ridículo que use el prefijo de princesa, aquí nadie entiende de realeza y no es importante; en Nueva York nadie se impresiona por eso, yo tampoco, no crecí en Europa donde es superimportante para ellos”, comenta.

Pero su vida “ordinaria” en Estados Unidos se refiere a desfiles de moda, vacaciones en la costa Amalfitana en lujosos yates o fiestas y reuniones con sus mejores amigas, Eugenie Niarchos, Bianca Brandolini y Sophie Richi. “Cuando mi mamá me cuenta de sus años de juventud en Nueva York y de cuando se casó con mi papá le suelo decir: ‘¡Te tocó lo más divertido!’, y se ríe, es muy chistoso, porque me considero un alma vieja a la que le gusta hurgar en las cosas del pasado. Disfruto la moda, la cultura y los iconos de los 50 o 60”.

Su abuela Diane platica que cuando Talita era pequeña y aprendió a caminar, “sentí la presencia de mi madre en ella, es como si su alma se hubiera integrado a la de mi nieta”. Esa “alma vieja”, sensible y creativa, es la que ha llevado Talita por el camino de la creación. Como diseñadora, sus prendas se distinguen por los vestidos casual chic prêt-à-porter con un estilo más bohemio que mediterráneo.

La marca de Talita, TvF by DvF, tiene también como objetivo ser sostenible y reciclar. “Soy una chica que repite vestidos y eso es lo que quiero para las mujeres que compren mis prendas: que las usen muchas veces en distintas ocasiones y que se diviertan con los looks y los moods”, ha confesado la diseñadora.

¿Quién es Rocco Brignone?

Rocco Brignone de Brabant pertenece a la tercera generación de la familia italo-francesa Brignone, desarrolladores de Careyes, una costa nayarita virgen y poco conocida, hasta que los empresarios Gianfranco Brignone y Jimmy Goldsmith, de Italia e Inglaterra respectivamente, comenzaron a adquirir tierras para construir un pequeño paraíso residencial, cuando llegaron entre los años 1968 y 1970.

Escribe el periodista Ron Stodghill en un artículo para The New York Times de 2007: “Brignone era auspiciado por el banquero Roberto Hernández y junto con un grupo de socios mexicanos y europeos, el italiano compró varios miles de hectáreas. En 1972, vendió un terreno a Club Med y luego construyó su hogar, Mi Ojo, en 1975 y posteriormente varias residencias enclavadas en espectaculares riscos que miraban al Pacífico: una de las zonas más valiosas del país”.

Gianfranco Brignone se convirtió en el rey del Real Estate de Careyes a principios de los 80. Hasta allá invitaba a sus amigos magnates, artistas y aristócratas millonarios a invertir, que llegaban en sus aviones privados a un improvisado aeropuerto de terracería.

Filippo, padre de Rocco, es el director de Fundación Careyes, dedicada a apoyar económicamente a las comunidades locales que viven en la llamada costa Alegre y que se han visto impactadas por el creciente desarrollo. “Nos interesa la arquitectura sostenible, un desarrollo inmobiliario eco-friendly en el que se respeten las reservas y el ecosistema”, dijo a CARAS Filippo en una entrevista de 2019. Asimismo, comentó que el compromiso con las comunidades es “no negociable”, porque “ellos estaban aquí antes que nosotros”.

En 2019 toda la familia Brignone celebró con una gran fiesta 50 años de la fundación de su emporio, que incluye la semana Arte Careyes, en la que se realizan ventas de obras de arte, un minifestival de cine y una feria gastronómica a la que acceden acaudalados personajes del mundo empresarial y artístico de México.

El boom del romance

Sus primeros socios fueron el conde Gregorio Rossi di Montelera, heredero de la fortuna de Martini & Rossi; Paul Matisse, nieto del pintor Henri Matisse y los Von Fürstenberg, cuando el príncipe Egon adquirió una casa. De esta relación de décadas entre ambas familias nació una amistad entre Talita y Rocco, nieto menor de Gianfranco Brignone.

Desde noviembre de 2019 Talita fue más abierta en compartir sus fotos amorosas con Rocco en IG, la última de ellas fue en Nueva York en febrero del 2020, y después ya no hubo más. El comienzo de la pandemia en Europa, donde Talita pasa gran parte de su tiempo, provocó que pausara su trabajo y actividades, anunciando que estaba encerrada a piedra y lodo con sus papás en su casa de Malibú. Dejó de publicar y ya no sabíamos si solo estaban en cuarentena o se habían separado.

¡Pero no! En pleno confinamiento Talita subió una foto de ambos, sonrientes, relajados y enamorados en un yate sobre las aguas de Portofino en la costa Amalfitana de Italia. Fue en el mes de agosto y después supimos que Rocco viajó en junio a Malibú para estar con ella.

Finalmente, Talita confirmó lo sólido de su relación con el joven italo-mexicano en una entrevista a la revista Femme para promover su tercera colección de ropa: “Ha sido divertido para nosotros, definitivamente nos ha hecho mucho más cercanos y mucho más serios, ya que literalmente hemos estado juntos las 24 horas del día, los siete días de la semana”.

La foto más reciente de ambos aparece en el Instagram de Rocco, y los vemos en su casa de Careyes, con fecha del 13 de octubre 2020. Ella tiene 21 años y él 19, son millonarios, del jet set y muy guapos. Eso los convierte en automático en una de las parejas más hot de la generación Z, que revive todo el glamour de la socialité mexicana.