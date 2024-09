Tamara Falcó abrió su corazón y reveló más detalles de su difícil proceso de embarazo

La marquesa de Griñón, Tamara Falcó, compartió públicamente los detalles de su camino para convertirse en madre. A pesar de la emoción y el deseo de darle un nieto o nieta a su madre, Isabel Preysler, y a su suegra, Tamara y su esposo, Íñigo Onieva, aún no han podido anunciar un embarazo.

Esta situación ha llevado a Tamara a explorar diversas opciones de fertilidad, en una muestra de su resiliencia y compromiso para convertirse en madre.

¿Qué opciones está tratando Tamara Falcó para lograr su maternidad?

Durante una reciente entrevista, Tamara confesó que, a pesar de su optimismo, Tamara Falcóel proceso de fertilidad ha sido más largo y complejo de lo esperado. La diseñadora ha recurrido a diferentes tratamientos y profesionales de la salud, en busca de todas las opciones posibles para cumplir su sueño de ser madre.

Tamara destacó la importancia de un enfoque integral para abordar su fertilidad, por lo que decidió combinar la medicina tradicional con terapias alternativas. Para ello se puso en manos de especialistas en fertilidad y también explora opciones como la naturopatía y la psiconeuroinmunología.

“Hay una médico que estoy viendo en Barcelona, que está tratando todo como desde el interior, y con Xevy Verdaguer -psiconeuroinmunólogo y nutricionista-, que son dos grandes profesionales. Estoy cuidándome y me han hablado de diferentes opciones dentro de mis valores morales, así que todo perfecto”, explicó Tamara.

¿Cómo ha sido el apoyo familiar para Tamara Falcó?

A pesar de las dificultades, Tamara cuenta con el apoyo incondicional de su familia, especialmente de su madre, Isabel Preysler, y de su suegra. Ambas están ansiosas por convertirse en abuelas y animan a Tamara a seguir adelante con su deseo de ser madre.

“Mi madre no me presiona pero sí que me pregunta. Está deseando que tengamos un niño o una niña y la madre de Íñigo también, pero bueno, será lo que Dios quiera”, afirmó Tamara.

También destacó el apoyo incondicional de su esposo Íñigo, a pesar de que sus compromisos laborales a menudo lo mantienen lejos de casa.

Tamara asegura que no siente presión directa de su familia, más bien un apoyo constante y un deseo compartido de ver crecer la familia.

¿Cómo enfrenta Tamara Falcó la situación?

A pesar de los desafíos, Tamara mantiene una actitud positiva y realista. Reconoce que el proceso de fertilidad puede ser largo y complejo, pero no pierde la esperanza.

“Si tiene que ser, será. Si no, hay que encontrar también formas de ser feliz sin seguir ese estándar”, aseguró.

La sinceridad de Tamara al compartir su experiencia con la fertilidad es admirable. Al hablar abiertamente sobre este tema, la marquesa de Griñón está ayudando a normalizar la búsqueda de la maternidad y a brindar apoyo a otras mujeres que se encuentran en una situación similar.