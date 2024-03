Valeria Marín galardonada como un referente de la comunicación en México

El mundo de la comunicación ha presenciado el nacimiento de nuevas voces, que más que comunicar los sucesos de la actualidad, nos abren una ventana a distintas realidades. Estas voces nos han acompañado a los mexicanos durante décadas. Desde Lolita Ayala, Paty Chapoy, Maxine Woodside, y muchas más mujeres han incursionado en los medios de comunicación durante años, rompiendo esquemas y preconcepciones que limitan a las mujeres. CARAS ha premiado a estas figuras emblemáticas que nos han marcado, con la primera edición de los premios “Mujeres en el mundo de la comunicación” 2024. Una de las mujeres que reconocimos fue Valeria Marín, figura de la televisión mexicana que ha dedicado su labor al sector deportivo y quien, con mucha emoción, nos contó la importancia que tenía para ella ser reconocida.

¿Qué significa para ti estar el día de hoy aquí entre tantas figuras importantes en el mundo de la comunicación en México?

Valeria Marín: No me la creo de verdad. Va a sonar muy trillado y muy cliché, pero no me la creo. Cuando me invitaron y me dijeron del evento de CARAS, “Mujeres en el mundo de la comunicación”, la verdad es que no podía creer que me estuvieran poniendo junto a personas que he admirado toda mi vida y que son referentes en todas las áreas en los medios de comunicación en espectáculos, periodismo, noticias, este deporte. Estoy honrada, agradecida y buscando que alguien me pellizque para para poder creer con quién estoy

Tú te dedicas a la comunicación en el mundo del deporte. ¿Hay alguna de las figuras que están aquí que hayan influenciado la manera en que das a conocer estos sucesos al mundo?

Valeria Marín: Normalmente, cuando quise dedicarme a esto, era muy sesgado el ver a las mujeres referentes en el ámbito deportivo. Mujeres como Vanessa Huppenkothen y Paola Rojas apenas picaban piedra y ahora estamos siendo premiadas en el mismo evento. Creo que fue un gran referente para, para poder abrir este camino tan complicado, tan complejo, pero tan divertido. Fuera del ámbito deportivo también encontré inspiración de Paty Chapoy y Lolita Ayala quienes han estado en nuestros hogares toda la vida y muchos crecimos con ellas. La verdad es que es gente con la que crecí y que siento que han abierto un camino para todos nosotros.

Valeria Marín fue una de las primeras periodistas reconocidas con el premio CARAS, Mujeres En El Mundo De La Comunicación. Einar González

Tú perteneces a una nueva ola de mujeres en el mundo de la comunicación. ¿Qué diferencias crees que hay en la manera en que se comunicaba antes con cómo se comunica ahora?

Valeria Marín: Ahora hay mayor libertad. Creo que ahora uno puede ser uno mismo estar tan limitado. Independientemente de la editorial o no, ahora hay mayor libertad. No me encanto usar esta palabra, pero creo que en esta ocasión se aplica porque ahora sí ves el empoderamiento de la mujer. No le tienes que demostrar nada a nadie, sino que estás ahí por tu trabajo y en otras generaciones no existía esta libertad.

Comentábamos sobre que hay distintas mujeres de diferentes rubros en toda la comunicación. ¿Cuáles han sido las limitantes que crees que mujeres como tú han encontrado en la comunicación del deporte específicamente?

Valeria Marín: Yo creo que muchas veces por el simple hecho de ser mujer. De primera mano tienes el cuestionamiento de si es creíble o no lo que estás diciendo. De nuestra parte siempre existe el afán por querer demostrar y de querer callar bocas, cuando al final de cuentas todos deberíamos ser juzgados por la misma tijera. A todo el mundo se le debería de cuestionar su credibilidad sin importar el género. Pero tenemos esta necesidad de querer demostrar que lo que estamos haciendo lo hacemos bien. Entonces, creo que esa ha sido una de las mayores limitantes. Afortunadamente, y gracias a estas mujeres con las que estamos hoy, que nos abrieron camino es que hemos podido esquivar obstáculos y afrontarlos.

Finalmente, si pudieras decirle algo a todas estas mujeres como palabras de agradecimiento o quizás de admiración, ¿qué les dirías?

Valeria Marín: Mira, hasta traigo la pi chinita. Gracias. Gracias por su trabajo. Gracias por ser quien eres. Gracias por perseverar porque llegaron, pero se han mantenido durante años. Y eso se agradece. No ha sido nada fácil, pero de verdad me siento muy honrada. Es más, no sé qué algo aquí, pero me siento muy, muy honrada de compartir con estas mujeres. Y creo que esa es la palabra. Gracias por el trabajo que han hecho. Esperemos estar a la altura y ser ese referente también en algún momento para las siguientes generaciones.