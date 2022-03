Así es la nueva vida de Iñaki Urdangarin sin la infanta Cristina

El exduque de Palma, Iñaki Urdangarin inicia una nueva etapa en su vida luego de obtener su libertad condicional e interrumpir su matrimonio con la infanta Cristina.

Por Diana Laura Sánchez

Iñaki dio su primera entrevista en El Partidazo de COPE, el programa radiofónico de Juanma Castaño, donde expresó que siempre se ha encontrado “muy bien” en el mundo del deporte y que el balonmano es su “segunda familia. “No escondo que todo lo que he podido formarme o todas las herramientas que he podido ganar durante toda mi vida, me encantaría volverlas a destinar a lo que pueda ser el deporte, en la vertiente que sea”, declaró.

La prisión…

Tras finalmente obtener su libertad condicional, habló de su estancia en prisión y reveló, “Fue muy duro por las condiciones en las que entré, por los años de intentar convencer y por las circunstancias que viví en soledad. Aunque manifestó que ahora su objetivo es mirar hacia delante. “No es una situación que me gustaría recordar ni creo que personas que hayan tenido experiencias como la mía la quieran recordar”, sentenció.

Una nueva vida…

Luego de terminar su contrato en el despacho de abogados Imaz & Asociados, de Vitoria, dijo que se reinventará y volverá a encontrar su rumbo profesional en el deporte y demostrar que es una persona joven que puede aportar rendimiento. “Ahora me enfrento libre y solo a esta situación nueva que tengo delante de mí, que la considero una gran oportunidad y así lo voy a enfocar”, expresó.

Respecto a cómo se encuentra tras su separación con la infanta Cristina, el periodista no profundizó debido a que Urdangarin se mostró un poco incómodo respecto a la situación. “No estoy pasando un mal rato, solo que como venía a un programa deportivo pensaba que íbamos a hablar de temas más deportivos, pero está bien, no pasa nada”, finalizó.

Después de que la revista Lecturas publicó unas imágenes de Iñaki tomado de la mano de Ainhoa Armentia, todo parece indicar que no habrá reconciliación entre la infanta y Urdangarin, pues en medio del escándalo ella expresó, “No habrá reconciliación ni perdón”. Mientras que semanas después, según “Ya es mediodía”, Iñaki y Ainhoa estarían por comenzar una nueva vida juntos a las afueras de Vitoria.