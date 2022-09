Billetes, monedas, sellos; todo lo que cambiará tras la muerte de Isabel II

Tras el fallecimiento de la reina Isabel II, el Reino Unido se verá obligado a cambiar numerosos aspectos actualizados con el futuro rey, Carlos III.

Por Patricio Chávez Varela

Después de 70 años en el trono, Isabel II se había convertido en una parte intrínseca de la vida en Reino Unido. ¿qué cambiará ahora?

La moneda británica deberá actualizar la cara en sus billetes y monedas con la del rey Carlos III. Además, la moneda ahora mostrará el lado izquierdo del monarca, ya que desde el siglo XVII se ha convertido en una tradición alternar el lado hacia el que el rey o reina voltea.

Los pasaportes dentro del país deberán de cambiar la frase grabada en ellos, la cual lee: “Her Majesty ‘s Passport Office” y cambiará a “His Majesty’s Passport Office”. Sin embargo, esto solo será dentro del Reino Unido, lugares como Australia no se verán afectados y no necesitarán actualizar este tipo de documentos.

El himno nacional es una de las grandes representaciones de la corona y también deberá ser actualizado. La letra ahora dirá “God save our gracious King” en vez de “God save our gracious Queen”.

Los buzones reales también podrían ser cambiados para estar acorde con el nuevo rey. Estos actualmente están marcados con las iniciales ERII (Elizabeth Regina II) Ahora es probable que estos cambien a CIIIR (Charles III Rex) Rex significa en latín, rey.

Numerosas marcas de consumo obtuvieron la licencia por parte de la reina para estampar su escudo de armas en sus productos. Esto significaba que podían utilizarlo en ellos. Johnnie Walker, Coca Cola, Martini Dubonnet, Premier Foods, son algunos de ellos. Ahora después de la muerte de la reina Isabel II, estas marcas deberán aplicar para obtener una nueva licencia bajo el reinado del próximo rey Carlos III.

Las banderas que se encuentran en edificios oficiales como estaciones de policía, edificios gubernamentales y otras localizaciones, deberán ser retiradas y esperar las nuevas para ser colocadas en su lugar. El nuevo logo y colores de la bandera que representarán al príncipe Carlos, todavía no han sido revelados por la corona.

