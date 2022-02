¡Como toda una deportista! Kate Middleton muestra sus habilidades con el balón

¡Kate Middleton suma un talento más a la lista! La esposa del príncipe William participó en un entrenamiento de rugby como nueva patrona de la Rugby Football League y la Rugby Football Union.

Por Diana Laura Sánchez

Después de que Kate asombró a todo el mundo con su talento en el piano en el concierto Navideño del año pasado en la Abadía de Westminster, donde se mostró como toda una artista, esta vez sorprendió con el balón en mano.

La duquesa de Cambridge no deja de sorprender por lo talentosa que es, con un video celebró su nombramiento como patrona de dos organizaciones comprometidas con el deporte y dijo, “Espero trabajar con ellos en todos los niveles del juego y animar a Inglaterra en un año que promete ser emocionante para ambos deportes”.

Kate aprovechó el entrenamiento para convivir con los jugadores, entrenadores y árbitros en el estado Twickenham, donde disfrutó al máximo del deporte.

A través de las cuentas oficiales de la familia real y de los duques de Cambridge, se publicaron las imágenes y los videos que muestran los instantes en los que Kate se dejó ver de lo más contenta junto a los jugadores de rugby.

Kate Middleton, una royal talentosa

El año pasado salió a la luz el talento musical de la duquesa, quien frente al piano conquistó al mundo en el concierto navideño llamado, Juntos en Navidad, que realizó junto a la Fundación Real para rendir homenaje a las víctimas del coronavirus y a quienes luchan día a día contra la enfermedad.

La esposa del príncipe William, tocó junto al artista Tom Walker quien interpretó el conmovedor tema, For Those Who Can’t Be Here ( para los que no pueden estar aquí). Una canción con un significado muy especial que la duquesa tocó a la perfección.

