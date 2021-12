¡Soprendente! Sale a la luz el nuevo talento de Kate Middleton

La duquesa de Cambridge, Kate Middleton sorprendió al mostrar su talento en el piano al tocar en el concierto navideño en la Abadía de Westminster.

Por Diana Laura Sánchez

¡Nadie lo esperaba! Kate conquistó al mundo al mostrar su nuevo talento en el concierto navideño llamado Juntos en Navidad, que realizó junto a la Fundación Real para rendir homenaje a las víctimas del coronavirus y a quienes luchan día a día contra la enfermedad.

La esposa del príncipe William, tocó junto al artista Tom Walker quien interpretó el conmovedor tema For Those Who Can’t Be Here ( para los que no pueden estar aquí). Una canción con un significado muy especial que la duquesa tocó a la perfección.

Así fue como Kate Middleton acaparó la atención en televisión durante la nochebuena cuando se emitió en la cadena británica ITV, el video que se grabó en la Abadía de Westminster, el mismo lugar donde contrajo matrimonio con el príncipe William.

“Hemos perdido a nuestros seres queridos. Hemos visto a nuestros trabajadores en primera línea soportar una presión enorme. Y también hemos estado más aislados y distanciados social y emocionalmente los unos de los otros. Pero supongo que a través de esta separación, también nos hemos dado cuenta de lo mucho que nos necesitamos y cómo los actos de amabilidad y amor pueden confortarnos y consolarnos en tiempos difíciles”, expresó Middleton.

El artista, Tom Walker escribió en cuenta de Instagram que el compartir el escenario junto a la duquesa de Cambridge, es una experiencia que jamas olvidará y describió a Kate como una persona “encantadora, amable y de buen corazón”. Además, dijo que fue este tema fue escrito para quienes ya no están con nosotros celebrando estas fiestas este año.

