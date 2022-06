La bisnieta de la reina Isabel II cumplirá su primer año el próximo 4 de junio y la celebración será un poco diferente a la de sus otros bisnietos.

Por Karen Huerta Arceo

En estos días, la agenda de la reina Isabel II se basa en su Jubileo de Platino que se celebrará con diferentes festividades, eventos y conciertos.

En los últimos años, hemos sido cómplices de la separación de Harry y Meghan de la monarquía británica, es por eso que la reina Isabel II no ha conocido a su pequeña bisnieta Lilibet-Diana y justo lo hará en la celebración de su primer año que se llevará a cabo en Frogmore Cottage con múltiples allegados a la familia quienes la verán por primera vez.

¿Quiénes asistirán?

No toda la familia estará presente en este primer cumpleaños de Lilibet-Diana, los duques de Cambridge y sus hijos no podrán asistir ya que tienen un acto en Gales que forma parte de la celebración por los 70 años reinando de la monarca. Por otro lado, la princesa Eugenia-prima de Harry- su esposo Jack y su hijo August, no se perderán este primer evento de la pequeña Lilibet-Diana, pues se sabe que son muy cercanos a la pareja.

El día del evento

Se rumora que la reina Isabel II ha sufrido problemas de movilidad en los últimos meses, es por eso que en sus apariciones públicas recientes, se ha presentado en carrito de golf.

El mismo sábado 4 de junio a las 17:30 hrs se llevará a cabo uno de los eventos favoritos de la monarca británica, por lo que no podrá asistir al cumpleaños de su bisnieta.

