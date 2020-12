Dos reinas, un encuentro: el día en que Marilyn Monroe conoció a Isabel II

Dos mujeres históricas y legendarias se encontraron sobre la alfombra roja. Descubre cómo fue el día que se conocieron Marilyn Monroe y la Reina Isabel II.

Fue un momento histórico donde dos tipos de realeza se encontraron cara a cara. La diva máxima de Hollywood ataviada con un elegante vestido brillante que resaltaba su famosa figura, el cabello dorado y labial perfectamente colocado. Marilyn Monroe se dirigía la premiere de la cinta The Battle of the River Plate. Era la noche del 29 de octubre de 1956.

Sobre la alfombra roja se extendía el glamour de las celebridades. Entre ellos, aparece la Reina Isabel II. Su pequeña silueta no hacía justicia a su enorme poder. Coronada tres años antes, la monarca vestía con la elegancia de la realeza un vestido bajo los hombros combinado con las joyas de la corona. A sus 30 años, se manejaba con el porte sangre azul.

Ambas tenían 30 años. Monroe había terminado la filmación de su nueva película The Prince and the Showgirl. Esta vez, acompañaba a su esposo Arthur Miller sobre la alfombra roja, pero todas las miradas estaban sobre ella. La joven Reina de Inglaterra saludaba a cada uno de los invitados hasta encontrarse, cara a cara, con otro tipo de reina: Marilyn Monroe.

Un video inédito reveló hace algunos años el breve intercambio entre las dos reinas, del que antes solamente se conocían fotografías. Trágicamente, Marilyn Monroe falleció tan solo años después, en 1962. Es la única ocasión documentada de un encuentro entre un ícono de Hollywood del calibre de la estrella con la Reina Isabel II, enfrente de millones de personas y cámaras.

La celebridad más icónica de Hollywood murió en su domicilio de Brentwood, California. Fue encontrada por su ama de llaves, inconsciente. Aunque ha existido amplio debate sobre la causa de muerte de Marilyn Monroe, los reportes oficiales establecieron que fue por una sobredosis de Nembutal, y se llegó a especular que se trató de un suicidio al tomarse 40 pastillas.