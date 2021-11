El hermano de Lady Di se negó a grabar serie de la princesa en su casa

Charles Spencer, hermano de Lady Di, se negó a que la producción de una famosa serie filme escenas de su quinta temporada en la mansión de su familia.

Por Diana Laura Sánchez

La producción de la serie que relata la vida de la familia real y en la que la actriz Emma Corrin interpreta a Diana de Gales, intentó grabar en la propiedad de los Spencer, pero el hermano de la fallecida princesa Lady Di, rechazó la oferta.

“Ellos lo solicitaron. Querían grabar aquí, pero yo no hago ese tipo de cosas. Sinceramente, no veo esa serie, por lo que dije gracias, pero no”, mencionó el conde.

La casa de Lady Di

Althorp House, es la casa donde Diana vivió su infancia y fue enterrada. Está ubicada a más de cien kilómetros de Londres en el condado de Northamptonshire (norte de Inglaterra), en esta finca descansan los restos mortales de la princesa y cientos de personas acuden a este lugar año con año para visitar la tumba de Diana de Gales, que se encuentra en una pequeña isla dentro de los jardines de la vivienda.

Esta propiedad pertenece a la familia Spencer desde 1508 y tiene una de las mejores colecciones privadas de muebles, pinturas y cerámicas de Europa. Es por ello que Charles no quiere que su emblemática mansión se convierta en un set. “Mucha gente, sobre todo los estadounidenses, me dicen que han visto la serie como si fuese una lección de historia y no es así”. Además, afirmó que se siente con el deber de defender y proteger el legado de su difunta hermana.

Seguir leyendo: ESTA ES LA RAZÓN POR LA QUE COMPARAN A MARIANA RODRÍGUEZ CON LADY DI

10 looks inolvidables de Diana de Gales