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El papa León XIV será intervenido por un nódulo pulmonar en fase inicial

Tras el rezo del Ángelus, el sumo pontífice anunció que se someterá a una cirugía preventiva en Roma para extirpar una lesión localizada en etapa temprana, marcando el primer quebranto de salud de su pontificado.

Octubre 11, 2026 • 
Marjorie Daphnis
papa León XIV

El Vaticano ha transmitido tranquilidad respecto a los compromisos internacionales del pontífice.

Getty Images

En un gesto de transparencia y serenidad que marcó la jornada dominical en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV anunció personalmente que en los próximos días se someterá a una intervención quirúrgica para la extirpación de un nódulo en el pulmón. La noticia, compartida tras el rezo del Ángelus, representa el primer desafío de salud de relevancia en sus 17 meses de pontificado.

Un hallazgo oportuno y un mensaje de calma

Durante su alocución, el Santo Padre explicó que la lesión fue detectada en una etapa “muy inicial y bien localizada”, por lo que los especialistas médicos que lo atienden consideraron oportuno proceder con la cirugía preventiva.

“Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a su oración. Gracias y buen domingo”, expresó el pontífice con semblante tranquilo ante los peregrinos y fieles congregados en la sede vaticana.

Por su parte, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó que la intervención médica se llevará a cabo a principios de la semana en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma. Asimismo, se prevé una estancia hospitalaria posoperatoria de aproximadamente ocho días para su completa recuperación.

Mantiene su agenda y compromisos internacionales

A pesar del anuncio quirúrgico, el Vaticano ha transmitido tranquilidad respecto a los compromisos internacionales del pontífice. Previo a comunicar la noticia de su salud, León XIV saludó de forma especial a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y reafirmó su intención de mantener en pie su próxima visita pastoral a Sudamérica programada para el mes de noviembre.

Con este anuncio, la comunidad católica global se une en cadenas de oración y muestras de apoyo, confiando en la pronta y plena recuperación del sumo pontífice tras su paso por el quirófano.

Marjorie Daphnis
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