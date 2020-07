El rey emérito español Juan Carlos, en aprietos

Todo acto tiene una consecuencia y los errores en el pasado del rey emérito de España, Juan Carlos I, hoy le cobran factura.

Juan Carlos I fue rey de España por más de 40 años. Durante su mandato se vio involucrado en varios escándalos que tienen que ver con amantes, viajes “malditos” y cuentas bancarias millonarias de dudosa procedencia que hoy. Aunque en 2014 abdicó en su hijo Felipe VI, sus fallas manchan a la corona española.

Ahora, el rey emérito y sus paraísos fiscales están bajo la investigación del suizo Yves Bertossa, quien le ha seguido el paso muy de cerca al igual que a su ex amiga Carolina Larssen. Aquí presentamos la historia.

Corinna Larsen, la peor pesadilla de la monarquía española.

Corinna Larsen es una empresaria alemana que estuvo casada con el aristócrata alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Say hasta 2005. Se le conoce por ser una mujer simpática, inteligente, ambiciosa y manipuladora.

El primer encuentro del rey emérito con Corinna fue en 2004 durante un viaje de cacería en la finca de La Garganta, en Ciudad Real, una población situada a 160 kilómetros de Madrid. El terreno con más de 15.000 hectáreas es el espacio de caza más grande de España para la actividad de caza.

El monarca tenía 66 años y Corinna 39 desde entonces, los rumores de tenían un romance eran imparables. De hecho, se dice que la rubia vivió durante varios años en un lujoso pabellón situado en los jardines del palacio de la Zarzuela, muy cerca de donde la reina Sofía y su esposo pasaban mucho tiempo.

Larsen, “amiga íntima del rey” volvió a aparecer en las primeras planas de la prensa en 2012 cuando acompañaba a Juan Carlos I a un viaje de cacería de elefantes en Botsuana mientras una fuerte crisis le pegaba a España.

El entonces rey fue duramente criticado. “Estoy deseando retomar mis obligaciones. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”, mencionó el monarca al llegar a su país frente a las cámaras de televisión.

En ese viaje sufrió una caída y tuvo que ser intervenido de la cadera. Después del polémico viaje a África, La Casa del Rey la obligó a la alemana a dejar Madrid. Por ésta y otras polémicas a su alrededor, en junio del 2014, Juan Carlos de Borbón y Borbón, abdicó al trono de manera inesperada y su hijo Felipe VI se proclamó rey de España.

Los audios que pusieron al rey en jaque.

Era verano de 2018, como es su costumbre, los españoles disfrutaban de los días soleados. Pero el rey Juan Carlos no. La Tribuna de Ginebra publicaba que Borbón tenía una cuenta bancaria en Bahamas a nombre de la sociedad panameña Fundación Lucum.

Yves Bertossa, un fiscal suizo, fue quien encontró una cuenta a nombre de Corinna zu Sayn-Wittgenstein con 64.8 millones en una cuenta en Bahamas. Robin Rathmell, abogado de Larsen, afirmó que el dinero recibido fue una donación por los cuidados que tuvo con el rey en aquel viaje a Botswana, en donde sufrió el accidente.

Pero Bertossa continuó con la investigación ya que tenía la sospecha de que esa cantidad millonaria tenía que ver con que el monarca español recibió una supuesta comisión de casi 100 millones de euros por la concesión de la construcción del llamado AVE del desierto, un tren de alta velocidad que une las ciudades santas de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.

Según la fiscalía suiza, esta cantidad millonaria llegó a Don Juan Carlos gracias a testaferros y una organización offshore… en la que podrían encubrir una fortuna mayor.

Inmediatamente se filtraron unos audios del año 2015, en donde Larsen, su ex amante, le hizo fuertes confesiones a José Manuel Villarejo, un comisario del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el servicio secreto español, quien ocultamente grabó la conversación.

En esa plática la empresaria alemana habló sobre los negocios secretos del soberano y acusaba a Álvaro Orleans-Borbón –quién negó esta acusación– de ser su testaferro “Han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro de Orleans-Borbón”.

Las cuentas de banco en Suiza se han puesto a su nombre…. Ahora tratan de que yo pase esas cosas a Álvaro. Me están haciendo la guerra porque yo no quiero cometer un delito”, aseguraba la alemana desde su casa en Londres ubicada en el privilegiado barrio de Belgravia.

Ese año, el juez Diego de Egea concluyó que el escudo de inviolabilidad que respaldaba a Juan Carlos I mientras fungía como jefe de estado lo protegía. Así que el rey emérito no tuvo que rendirle explicaciones ante nadie. A diferencia de Corinna quien fue obligada a que declarar ante la Anticorrupción española en 2019.

Renuncia a la herencia

La tormenta no ha parado. Hace poco tiempo, el diario inglés The Telegraph, informó que Felipe VI aparecía como segundo beneficiario de la fundación offshore -Fundación Lucum.

Los intereses de Don Juan Carlos han puesto a temblar la corona española. El 15 de marzo del año presente, su hijo, el rey Felipe se ha visto obligado a emitir un comunicado – a través de la Casa Real Española– contundente hacia su padre e intenta así recuperar la “conducta íntegra, honesta y transparente” que hizo en su coronación.



“El Rey quiere que sea conocido públicamente que S.M. el Rey Don Juan Carlos tiene conocimiento de su decisión de renunciar a la herencia de Don Juan Carlos que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona”, menciona dicho comunicado.

La herencia de su padre, Juan Carlos I y la asignación anual fijada asciende a casi 200.000 euros anuales. Felipe VI no se salvó de las críticas por querer pasar desapercibido al transmitir este mensaje en medio de la pandemia del COVID-19.



Ésta fue la forma con la que el esposo de Letizia pretende desprenderse de cualquier nexo que lo pueda unir a las fundaciones Lucum y Zagatka que actualmente son investigadas por el fiscal suizo Yves Bertossa.

La investigación

Día tras día, los periódicos españoles publican detalles sobre la gestión opaca de dinero entregado por Arabia Saudita al antiguo jefe de Estado, que abdicó tras sonados escándalos en junio de 2014 en favor de su hijo Felipe VI.

La justicia, tanto en Suiza como en España, centra su investigación en 100 millones de dólares que Juan Carlos, hoy de 82 años, habría recibido secretamente de ese país en una cuenta en Suiza en 2008.

El Tribunal Supremo español anunció en junio la apertura de la investigación para determinar su eventual responsabilidad en una causa iniciada en 2018, cuando en unas grabaciones atribuidas a su examante Corinna Larsen, ésta aseguraba que Juan Carlos habría cobrado una comisión por la concesión de un contrato de alta velocidad ferroviaria a Arabia Saudita.

De todas maneras, solo puede ser investigado desde el momento de su abdicación, porque hasta entonces gozó de inviolabilidad como jefe de Estado.

Por Mari Tere Lelo de Larrea e información de AFP @CARASmexico

