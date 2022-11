La vida personal de la Princesa Diana siempre estuvo en el ojo de la opinión pública por controversial ya que siempre hubo rumores sobre su vida amorosa y sus supuestos amantes.

Hace 25 años, la Princesa Diana murió en un terrible accidente de tráfico; sin embargo, su vida personal siempre ha estado en el ojo de la opinión pública por controversial.

Aunque Lady Di sólo llegó en una ocasión al altar -con el príncipe Carlos-, los rumores sobre sus bastos amoríos nunca dejaron de sonar. Te presentamos a los hombres que robaron suspiros a la princesa del pueblo.

Fue oficial de Caballería del ejército británico, pero estuvo comisionado con la familia real con el objetivo de enseñar el arte de la equitación a la princesa Diana.

La relación extramarital entre ambos duró aproximadamente 5 años, incluso se rumora que Hewitt es el verdadero padre del príncipe Harry.

Fue agente de policía del Escuadrón de Protección Real y guardaespaldas de la princesa Diana de Gales durante poco más de un año.

La Princesa Diana no tuvo reparo en confesar que se encontraba enamorada de un hombre del entorno real, por lo que Barry Mannake fue transferido por sostener una relación ‘inapropiada’ con Lady Di.

Casualmente, Barry murió en un accidente de transito mientras viajaba en motocicleta en 1987, lo que levantó sospechas respecto al supuesto accidente, pero nunca se comprobó nada.

Famoso jugador de rugby a quien también se le relacionó íntimamente con la princesa Diana a inicios de los años 90.

Aunque nunca aceptaron tener una relación, la esposa del deportista sugirió en diversas ocasiones que Lady Di estaba entrometiéndose en su matrimonio.

Me entristece que Will se haya puesto en esa posición y que la princesa también. Esto le ha pasado antes, y esperas que no vuelva a hacer estas cosas, pero obviamente lo hace, declaró para The Mail en 1995