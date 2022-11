UWC Atlantic College, la prestigiosa escuela a la que acude Leonor de Borbón

La prestigiosa institución internacional donde estudia el nivel bachillerato la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, cuenta con al rededor de 18 planteles en todo el mundo. La princesa inició ahí sus estudios en agosto pasado.

El United World College of the Atlantic se fundó en 1962 y cuenta con un Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, lo que hace que su plan de estudios sea de alcance global.

Actualmente el UWC Atlantic cuenta con al rededor de 350 alumnos en todo el mundo quienes fueron elegidos a través de un riguroso proceso de selección en el que son evaluados por un sistema único de comités nacionales en 155 países.

Esta institución internacional fue fundada por Kurt Hahn, un educador alemán que vivió la crudeza de la Segunda Guerra Mundial en un mundo divido por las jerarquías raciales, socioeconómicas, políticas y culturales.

La propuesta pedagógica del UWC Atlantic tiene como único fin preparar a los futuros líderes del mundo en una cultura de la paz para gobernar en armonía, dicho plan de estudios tiene una duración de dos años y está dirigido a jóvenes de entre 16 y 19 años.

Se imparte en tres lenguas: inglés, francés y español y sus estudiantes están obligados a formarse en actividades físicas y artísticas que sensibilizan el alma.

