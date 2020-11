Diana antes de Gales, las 10 cosas que no sabías de Lady Di

Antes de que se casara con el príncipe de Gales, Diana tenía una vida menos glamurosa de lo que pensamos…

Creemos que lo sabemos todo, pero siempre salen cosas nuevas o escondidas… A 22 años del fallecimiento de la princesa más famosa de la historia y a 29 años de su boda con Charles, recordamos la vida de Lady Di antes de ser la princesa de Gales a unos días del estreno de la nueva temporada de la serie The Crown en Netflix.

A un día de estreno de la cuarta temporada de The Crown en la que por fin sale este entrañable personaje, te compartimos unos datos que seguro no sabías…

1.-Cuando su mamá se fue de casa

El 8vo conde de Spencer y vizconde de Althorp John Spencer, se casó con la Honorable Lady Frances Roche en 1954 cuando ella tenía 18 años; tuvieron cinco hijos: Sarah (1955), Jane (1957), John (1960, murió a las pocas horas de nacido), Diana (1961) y Charles (1964).

Diana recordó en sus memorias Diana in her Own Words, escrito por Andrew Morton en 1992: “Mi papá cacheteó a mi mamá y desde entonces ella lloraba cada sábado sin falta. La mía no fue una infancia feliz”. Frances huyó de su casa en 1967 con Peter Shand Kydd, quien sería su segundo esposo. Diana tenía tan solo 6 años la falta de ella en su crianza la marcó para siempre “Quedé dañada”.

2.- Cuando se fue a un internado

Si bien veía a su mamá los fines de semana, el conde Spencer decidió enviar a Diana y a su hermanito Charles a sendos internados, “separarme de él fue muy doloroso”, dijo la princesa. Ella tenía 9 años cuando fue enviada al Riddlesworth Hall School y luego a West Heath Girls de Kent.

“Aquí fui muy feliz porque me divertía mucho con mis amigas, hacíamos pijamadas y me sentía libre aun en esas paredes”. Las amigas de Diana reportan que era “muy bromista”. Ahí aprendió ballet y se volvió más abierta, según dijo su hermano Charles en su libro de 2000 The Spencers: a Personal History of an English Family.

3.- Cuando tomó clases… de lavado y planchado

A los 16 años Diana continuó su educación en Suiza en el Institut Alpin Videmanette en el que increíblemente se enseñaba a coser, tejer, planchar, cocinar y esquiar sobre nieve; también les enseñaban francés, pero no etiqueta (el lugar ya no existe). A su regreso a Althrop, Diana se dedicó a sus clases de ballet, tap y piano. Su padre decidió que no iría a la Universidad, “y de todos modos era una alumna mediocre”. Eso sí, grandiosa bailarina.

4.- Cuando su hermana andaba ¡con Charles!

En 1977 Lady Sarah, quien era una conocida socialité londinense, salía con el príncipe de Gales, a quien invitó a pasar unos días a la residencia de los Spencer, acompañado de su labrador. Diana contó: “Yo era regordeta, marimacha y escandalosa y eso le cayó bien a Charles”.

Sarah salió con él durante nueve meses y ya se sentía la futura reina de Inglaterra hasta que en el diario The Sun publicó una historia sobre su romance, que fue el motivo por el que terminaron (los reporteros aseguraron que Sarah les dio la información). Aún así, Charles tuvo la cortesía de invitarla a su fiesta de 30 años en 1979… pero también a Diana; esa fiesta fue el inicio del cortejo y Sarah confesó años después que sí le dieron celos.

5.- Cuando Diana se mudó a Londres

En un principio el conde de Spencer la mandó con unos parientes que la vigilaran, pero su madre Frances entró al quite y le dejó su apartamento en Cadogan Square ya que ella vivía en Escocia haciendo labores de caridad. Diana invitó como roomies a sus amigas Laura Greig y Sophie Kimball. Un año después su hermana Sarah le consiguió un departamento en Coleherne Court pagado por los padres de Diana; ahí era la casera de sus amigas de la infancia: además de Sophie se unieron Carolyn Bartholomew, Anne Bolton y Virginia Pitman. Se auto nombraban “The Velvet Bandeau Quartet”.

6.- Cuando fue la Cenicienta…

Su madrastra fue la condesa de Darmoutuh Raine McCorquodale, quien nunca se llevó bien con las hermanas mayores de Diana (se salió de Althorp al día siguiente de la muerte del conde). Raine le regaló a Diana las novelas de Barbara Cartland (madre de Raine) que edulcoraba las historias de las nobles y princesas –lo cual no ayudó mucho a la formación Lady Di– y tampoco se molestó en enseñarle buenos modales.

Dada su poca preparación Diana se inscribió en la agencia Solve your Problems se especializaba en contratar “niñas bien” como cleaning ladies (asistentes de limpieza) para casas aristócratas. Sus primeras clientas fueron Diana tía y de su hermana Sarah, de quien dijo su amiga Lucinda Craig: “Trataba a Diana como a su sirvienta, le pagaba una libra por día, pero como Diana la adoraba se sentía honrada… siempre buscó su aprobación”.

7.- …Y le lavaba la ropa a sus amigos de Eton

Además de su trabajo como limpiadora de casas (tallaba pisos, limpiaba fregaderos y sacudía salones inmensos) Diana fue mesera de eventos privados y le lavaba la ropa a sus amigos de Eton College, a los que había conocido en la residencia de verano de la familia Stewart-Richardson: James Bolton, Alex Lyle, James Gilby, Simon Berry y James Colthurst, este último se convertiría en el Dr Colthurst, uno de sus mejores amigos y confidentes y el encargado de grabar las entrevistas que serían fuente secreta del libro de Andrew Morton.

Parte del anecdotario del doctor, es que un día que se quedó de ver con Charles, Diana le pidió hacer una escala para llevarle una pila de ropa lavada y planchada para él.

8.- Cuando su mamá mandó una carta a los medios

Al mismo tiempo que trabajaba indistintamente como Cenicienta de su hermana y sus amigos, Diana consiguió trabajo en el kínder Pimlico, tras enrolarse a la agencia Kinghts Bridge Nannies una como nana (no maestra, como erróneamente han reportado algunos medios). Su papá le había regalado un auto MG Mini Metro rojo para que pudiera moverse en Londres; el problema era que también lo usaba para manejar hasta la periferia londinense para ver a Charles en sus juegos de polo.

9.- Hacía bromas pesadas

Cuentan los amigos como James Colthurst, Adam Russell, Carolyn Bartholomew y la propia Lady Di, que entre las bromas favoritas de la futura princesa estaban tocar timbres y correr o hacer llamadas en el directorio telefónico confirmando compras que no se habían hecho, “y cuando se desquitaba de alguna broma previa que le habíamos hecho nosotros” dice Colthurtst, “la venganza era peor: yo le puse unas latas viejas atrás de la placa del coche, ¡pero ella le aventó huevos con harina al mío! Si te metías con Diana sabías que iba a ser una venganza muy ruda”. A Diana le gustaba hacer la voz de “Miss Piggy” y según Paul Burrell, su mayordomo de 1993 a 1997, también imitaba a Camilla y hasta a la reina Isabel II.

10.- Cuando un empleado la recibió en Clarence House

Una vez que Charles le propuso matrimonio el 24 febrero de 1981 y este fue anunciado oficialmente, Diana fue invitada a vivir a Clarence House como futuro miembro de la familia real. Charles no solo no fue a recogerla a su depa, sino que no llamó a Diana los días previos y mandó al chofer: “El guardia que mandaron me dijo ‘hoy es tu última noche de libertad así que aprovéchala bien”. Al llegar a sus nuevos aposentos tampoco la recibió su prometido y mucho menos algún otro miembro de la familia real. “Me enseñó el cuarto un mayordomo”. Pasó su primera noche llorando, desayunó sola y hasta al medio día Charles fue a saludarla. Por cierto, que su mamá Frances fue la wedding planner.

Por Gabriella Morales-Casas @CARASmexico

