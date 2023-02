Estefanía de Mónaco sorprende al lucir casi irreconocible

La nueva imagen de Estefanía de Mónaco ha dado de qué hablar en su tradicional cita circense.

La princesa asistió al Festival de Circo de Montecarlo, del que es presidenta de honor desde 2006 y que además fue fundado en 1974 por su padre Rainiero de Mónaco. Como cada mes de enero, Estefanía de Mónaco acudió en calidad de embajadora, aunque esta vez lo hizo en solitario a diferencia de otras ocasiones en las que ha asistido junto a sus hijos.

En esta ocasión, la princesa encendió las alarmas al lucir una imagen muy diferente a la que acostumbra a ofrecer en los eventos. Estefanía de Mónaco optó por un look informal alejándose de su distinguido estilo, eligió un jersey en color gris, con una chaqueta oscura de línea sport con el logotipo del festival y jeans en tono azul, la hermana del príncipe Alberto complementó su look con una gafas en color negro y forma redondeada con las que no se había dejado ver hasta ahora.

Foto: Getty Images

La princesa de 57 años de edad había sido todo un icono de estilo, aunque ahora ha apostado por llevar outfits más cómodos como en esta ocasión. Al parecer, ha decidido dejar su imagen a un lado mostrándose tal y como es, sin maquillaje, para centrarse en las funciones propias al frente del Principado y en el cuidado de sus seres queridos.

Foto: Getty Images

Te puede interesar: ¿QUIÉN ES LA MAMÁ BIOLÓGICA DEL HIJO DE CRISTIANO RONALDO?

POR QUÉ LA JOYA FAVORITA DE LADY DI TERMINÓ EN MANOS DE KIM KARDASHIAN