Esto fue lo que dijo el príncipe William de su esposa Kate Middleton en los BAFTA 2024

La princesa de Gales no asistió a la gala de los premios BAFTA 2024 como lo hace cada año junto a su esposo el príncipe William. En esta ocasión, Kate Middleton tuvo que quedarse en su casa donde continúa recuperándose de la cirugía abdominal a la que fue sometida hace poco más de un mes.

La ausencia de Kate en la alfombra roja del evento fue notable, debido a que siempre deslumbra con su estilismo en los premios otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

En tanto, el príncipe William mencionó a Kate en su discurso en el Royal Festival Hall de Londres, “lamento que Kate no esté aquí. A ella le encantan los BAFTA. Recuerdo las películas que vio el año pasado. Todas las que veo, ella las ve conmigo. Así que las analizamos juntos con atención”, dijo el príncipe.

Previo a la ceremonia, William fue captado conversando con celebridades como David Beckham, Phoebe Dynevor y Cate Blanchett, de hecho, la actriz australiana se sentó junto al royal. Cabe mencionar que entre ambos existe una buena relación.

El hijo del rey Carlos III, confesó que no había visto las películas nominadas este año por su apretada agenda real, aunque prometió que lo hará pronto. “Este año he visto menos, he tenido muchas cosas en la cabeza, pero espero poder ponerme al día”.

William aprovechó para contar cuál era su película favorita para ganar el BAFTA, y resultó ser la favorita de la premiación. Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan fue la gran triunfadora con siete estatuillas.