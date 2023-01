Harry revela que usó polémico disfraz nazi por idea de William y Kate

El príncipe Harry acapara los titulares con las declaraciones de su libro Spare en el que narra los hechos más significativos de su vida.

El hijo menor de la princesa Diana y el rey Carlos III, se lanzó contra los príncipes de Gales al decir que fue idea de ellos usar un disfraz nazi que Harry portó en 2005 bajo la aprobación de su hermano y cuñada cuando él les pidió un consejo.

Además de que el duque de Sussex aseguró que su hermano lo golpeó durante una pelea por Meghan Markle, dijo que el príncipe William y Kate Middleton fueron quienes le dieron la idea de disfrazarse de nazi, un gesto por el que ha sido criticado duramente durante años. Era una fiesta de disfraces colonialista, y antes de decidirse Harry llamó a su hermano y su cuñada para pedir opinión. Ellos le dijeron que sí, que se vistiera de nazi. Cuando lo vieron ya en la celebración con su disfraz, los príncipes de Gales “se pusieron a llorar de la risa”.

La muerte de Lady Di

Por otro lado, el príncipe Harry contó por primera vez cómo se enteró del fallecimiento de su madre y cómo ha vivido la pérdida a lo largo de los años. El duque pensó que su madre no había muerto sino que había desaparecido por propia voluntad para llevar una vida feliz.

A lo largo del relato que ha generado gran expectación, Harry recuerda el trágico accidente automovilístico que acabó con la vida de la princesa Diana el 31 de agosto de 1997, cuando se encontraba paseando unos días en París con Dodi al Fayed.

Harry asegura que el verano del 97 estaba siendo el más feliz de su vida, después de que la princesa se divorció de Carlos, disfrutó como nunca junto a sus hijos, los tres se alojaron en la casa de un amigo de su madre y montaron en motos de agua.

Más adelante, recordó el triste momento cuando se enteró de la muerte de Lady Di y dijo que su padre se sentó al lado de su cama, y refiriéndose a él como “querido hijo”, le explicó que Diana había tenido un accidente y no se había recuperado de las heridas sufridas aunque lo habían intentado. Al escucharlo no lloró ni tampoco recibió un abrazo. “Mi padre no me abrazó. No se le daba muy bien expresar sus emociones en circunstancias normales. Es cierto que posó la mano una vez más sobre mi rodilla y me dijo: Todo irá bien”.

Aunado a lo anterior, relató que cuando tenía 23 años condujo hacia la semifinal de la Copa Mundial de Rugby de 2007 a la misma velocidad que su madre en el túnel de París en el que perdió la vida.

“El Mundial me facilitó un chofer, y en mi primera noche en la Ciudad de la Luz, le pregunté si conocía el túnel donde mi madre murió. Observé sus ojos agrandándose en el retrovisor. El túnel se llama Pont de I’Alma, le dije. Él lo sabía. Quiero pasar por el a 65 millas por hora, para ser preciso”.

Según dio a conocer la policía en una conferencia de prensa, la princesa conducía a 120 millas. “Salimos, sorteando el tráfico, cruzando el Ritz, donde mamá comió por última vez, con su novio, esa noche de agosto. Luego llegamos a la boca del túnel. Seguimos adelante, saltamos al borde de la entrada del túnel, el bache que supuestamente hizo que el Mercedes de mamá se desviara de su curso. Pero no era nada. Apenas lo sentimos”, dijo.

“Cuando el coche entró en el túnel me incliné hacia delante, observé cómo la luz cambiaba a una especie de naranja y vi pasar a los pilares de cemento. Los conté, conté los latidos de mi corazón y en unos segundos salimos del otro lado. Me senté. En voz baja dije, ¿eso es todo? No es nada. Solo un túnel recto”, agregó.

