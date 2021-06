Harry vuelve a Inglaterra en julio y lo hace sin Meghan Markle

Ya sabíamos todos que el príncipe Harry volvería a Inglaterra durante los primeros días de julio para celebrar lo que habría sido el cumpleaños número 60 de su madre, Diana. Esto ha abierto un sinnúmero de opiniones sobre lo que podría significar dicho viaje con su hermano, su abuela, su padre y otros miembros de la Familia Real. Las especulaciones sobre un gentil reencuentro familiar inundaron el aire. Sin embargo, todo apunta a que no se le unirán su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos, Archie y Lili. Una decisión que sesga cualquier fantasía que nos hallamos hecho sobre este evento.

Una fuente le dijo al Daily Mirror que Meghan se quedará en California, aunque ésta ya había dicho que existía la probabilidad de asistir al memorial. Este informante dijo:

Además de develar la estatua de su madre, se tiene contemplado que Harry dé un discurso en una ceremonia en el Palacio de Kensington.

De acuerdo con los informes, William planea dar un discurso por separado. Lo cual también borra cualquier ilusión de ver a los dos hermanos reunidos en amoroso homenaje a la princesa Diana.

Otra de las confirmaciones que existen es que Harry ha sido invitado a un almuerzo individual con su abuela, la reina Isabel II. Algo que sólo sucede con personas muy especiales en la vida de la monarca.

La tan ansiada estatua tendrá hogar en el sitio favorito de Diana durante su temporada en Kensington. Se trata de un jardín llamado Sunken Garden, que en 2017 fue incluso dedicado a Diana como una suerte de tributo póstumo. Este espacio natural está adornado actualmente con sus flores favoritas —nomeolvides, lirios blancos, rosas blancas, tulipanes, narcisos y margaritas—.

Prince Harry and fiancée Meghan Markle pose for photographs in the Sunken Garden at Kensington Palace following the announcement of their engagement #RoyalWedding #RoyalEngagement 📽️: @MarkEdCase/ @GettyImages pic.twitter.com/CVMXQoi3gI

— Eddie (@EdwardWJSmith) November 27, 2017