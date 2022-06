Jubileo de Platino: La razón por la que Isabel II invitó a Meghan y Harry

La invitación que extendió la monarca al príncipe Harry y Meghan Markle a su Jubileo de Platino generó un gran descontento entre el pueblo inglés, medios y opinión pública.

Por Erika Roa Torres

Nadie podía creer lo que leía. Hace unas semana se confirmaba que la reina de Inglaterra había invitado a su nieto, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle a participar de los festejos de su Jubileo de Platino que se están llevado a cabo estos días. Eso sí, no participarían como miembros de la familia real ya que ellos mismos renunciaron a ella en enero de 2020 cuando ejecutaron el Megxit.

¿Porqué la soberana invitaría a la pareja que ha hablado tan mal de la Casa Real Windsor a su fiesta más importante? esa era la pregunta que todos se hicieron pero detrás de esta invitación había una estrategia que ayudaría a limpiar la imagen de los Windsor y tenemos que decir, fue magistral y funcionó.

Congruencia real

Las fuertes acusaciones perpetradas por los Sussex en la entrevista de Oprah en marzo de 2021 contra los Windsor fueron demoledoras para la imagen de la Casa Real. Eso nadie lo cuestiona.

Harry se quejó amargamente que su padre, el príncipe Carlos, le había retirado toda la ayuda económica y apenas le hablaba. Algo parecido dijo sobre su hermano William del que confirmó estar distanciado.

Las declaraciones de Meghan fueron una bomba. Dijo que había sufrido bullying de parte de algunos empleados de Palacio, que había sido Kate la que la había hecho llorar y no ella a Kate como se dijo pero quizá la acusación más delicada fue la de que un miembro de alto rango de los Windsor había hecho comentarios racistas sobre el color de piel con la que nacerían sus futuros hijos. Aunque no dijo el nombre del integrante de la familia poco después se supo que había sido su suegro, el príncipe Carlos.

William tuvo que salir a decir públicamente que su familia no era “en lo absoluto racista”. El daño era grave y ya estaba hecho.

Ahora la pregunta es abierta: si alguna persona hace un comentario tan racista contra un hijo propio y si una familia se ha portado tan mal como según dijeron los Sussex, los Windsor lo hicieron con ellos ¿Ustedes aceptarían la invitación para volverlos a ver y seguirles el juego? La respuesta de la gran mayoría probablemente sería “¡Jamás!” y menos llevarían a sus hijos a convivir con una “familia racista”.

Quizá por dignidad o para salvaguardar la salud mental de los menores no los expondríamos a ello.

Pues los duques de Sussex aceptaron y además llevaron a sus hijos, Archie y Lilibet, con ellos.

Al darse a conocer que Harry y Meghan aceptaron la invitación de Isabel II la opinión pública se volteaba a ver como no entiendo a los Sussex. Entonces medios de comunicación, ciudadanos de pie y en muchas sobremesas se ha escuchado decir “Si tanto se quejaron para qué fueron”, “Porqué llevar a tus hijos con los Windsor”, “Entonces no era para tanto”. Exacto.

La presencia de los Sussex sirvió para tirar por la borda todas la acusaciones que hicieron contra la familia real. ¡Misión cumplida! Isabel II consiguió limpiar la imagen de su familia con una invitación.

Por si fuera poco diarios como The Telegraph, Daily Mail o The Sun han comentado que Harry y Meghan no viven un buen momento económico tras la cancelación de varios proyectos con Netflix y Spotify. ¿Será que necesitaban nuevamente rodearse de esa aura royal que sólo los Windsor dan para fortalecer su imagen y poder cerrar así jugosos tratos económicos? Probablemente. Mientras tanto la reina Isabel II limpio la imagen de su casa. Dios Salve a la Reina.

