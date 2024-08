Kate Middleton confiesa que convivir con Meghan Markle ha sido lo más difícil de su vida

Kate Middleton no la pasaba nada bien junto a la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, así lo reveló un reciente libro sobre la princesa de Gales.

La esposa del príncipe William habría dicho que convivir con la exactriz estadounidense fue de lo más difícil por sus comportamientos. Además de que siempre supo que Markle no era la persona indicada para casarse con el príncipe Harry y para formar parte de la familia real.

En el libro “Catherine the Princess of Wales, the Biography”, el autor Robert Jobson reveló que Kate Middleton detectó comportamientos inadecuados de parte de la exactriz de televisión; una vez que se percató de esto, manifestó su preocupación, pero al parece nadie la escuchó.

En el libro, el experto en la corona británica contó que la princesa Kate Middleton le dijo a un miembro de la familia real que convivir con Meghan era muy difícil.

Kate se refirió en específico al momento en el que tras la muerte de la reina Isabel II, William, Meghan, Harry y ella salieron a agradecer a los británicos las cientos de flores que dejaron en el Castillo de Windsor. Esta aparición de los “4 Fantasticos”, fue sugerida y planeada por el príncipe de Gales quien le pidió a su hermano Harry que se hiciera con el objetivo de enviar un mensaje de unidad.

Sobre ese momento, Kate Middleton admitió ante un miembro de la familia real que tal era el grado de incomodidad entre las parejas, que el paseo fue el más difícil de su vida. Para la princesa fue duro convivir con los duques de Sussex por todo lo que han declarado sobre la familia real que los ha envuelto en polémica.